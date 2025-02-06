Ви можете зробити подарунок своїми руками, який вразить вашого коханого, буквально за декілька хвилин, пише 24 Канал з посиланням на AfinkaDIY.

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Як оригінально привітати коханого з Днем святого Валентина

Вашій другій половинці обов'язково сподобаються оригінальні парні чохли. Аби їх виготовити, потрібно взяти:

  • 2 прозорих чохли на телефон для вас та вашого коханого;
  • чорний щільний картон;
  • голку;
  • широку червону нитку.


Що подарувати чоловіку на 14 лютого / Фото Pexels

Як виготовити такі чохли:

  1. Обведіть чохли на картоні.
  2. Виріжте зону, де знаходиться камера. Має вийти заготовка, яка повністю повторює задню частину вашого телефона.
  3. Кладемо дві заготовки поруч і малюємо серденько (аби дві різні половинки були на чохлах). Щоб було акуратніше, можна попередньо вирізати шаблон і обвести його.
  4. По контуру сердечка робимо голкою дірки на однаковій відстані.
  5. Ниткою "вишиваємо" малюнок, засовуючи її в дірки, які зробили раніше.
  6. Закріплюємо нитку і вставляємо нашу заготовку в чохол.

Готово!

Нагадаємо! Раніше ми розповідали, які парфуми варто обрати для чоловіка на День Валентина.