Ви можете зробити подарунок своїми руками, який вразить вашого коханого, буквально за декілька хвилин, пише 24 Канал з посиланням на AfinkaDIY.

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Як оригінально привітати коханого з Днем святого Валентина

Вашій другій половинці обов'язково сподобаються оригінальні парні чохли. Аби їх виготовити, потрібно взяти:

2 прозорих чохли на телефон для вас та вашого коханого;

чорний щільний картон;

голку;

широку червону нитку.



Що подарувати чоловіку на 14 лютого / Фото Pexels

Як виготовити такі чохли:

Обведіть чохли на картоні. Виріжте зону, де знаходиться камера. Має вийти заготовка, яка повністю повторює задню частину вашого телефона. Кладемо дві заготовки поруч і малюємо серденько (аби дві різні половинки були на чохлах). Щоб було акуратніше, можна попередньо вирізати шаблон і обвести його. По контуру сердечка робимо голкою дірки на однаковій відстані. Ниткою "вишиваємо" малюнок, засовуючи її в дірки, які зробили раніше. Закріплюємо нитку і вставляємо нашу заготовку в чохол.

Готово!

Нагадаємо! Раніше ми розповідали, які парфуми варто обрати для чоловіка на День Валентина.