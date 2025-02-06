Как сделать подарок на День святого Валентина всего за 5 минут

Приближается День святого Валентина. Праздник всех влюбленных это особый повод, чтобы выразить свою любовь.

Вы можете сделать подарок своими руками, который поразит вашего любимого, буквально за несколько минут, пишет 24 Канал со ссылкой на AfinkaDIY.

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Как оригинально поздравить любимого с Днем святого Валентина

Ему обязательно понравятся оригинальные парные чехлы. Для этого нужно взять:

2 прозрачных чехла на телефон для вас и вашего любимого;

черный плотный картон;

иглу;

широкую красную нить.



Что подарить мужчине на 14 февраля / Фото Pexels

Как изготовить такие чехлы:

Обведите чехлы на картоне. Вырежьте зону, где находится камера. Должна получиться заготовка, которая полностью повторяет заднюю часть вашего телефона. Кладем две заготовки рядом и рисуем сердечко (чтобы две разные половинки были на чехлах). Дабы было аккуратнее, можно предварительно вырезать шаблон и обвести его. По контуру сердечка делаем иглой дырки на одинаковом расстоянии. Нитью "вышиваем" рисунок, засовывая ее в дырки, которые сделали ранее. Закрепляем нить и вставляем нашу заготовку в чехол.

Готово!

Напомним! Ранее мы рассказывали, какие духи стоит выбрать для мужчины на День Валентина.