25 ноября, 15:19
Модные пуховики на зиму 2026: их будут носить все

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Зимой 2026 года в моде будут укороченные, удлиненные и блестящие пуховики.
  • Популярными будут оставаться коричневые оттенки и пуховики с поясом для подчеркивания талии.

Пуховики уже давно перестали быть просто теплой верхней одеждой, а превратились в стильный элемент в гардеробе. Дизайнеры создают такие пуховики, чтобы они совмещали комфорт с эстетикой.

Если вы в поисках идеального пуховика на зиму, то советуем присмотреться к нескольким интересным вариантам, которые будут в моде в этом сезоне, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

Какие пуховики будут в моде зимой?

Укороченный пуховик

Короткие модели пуховиков снова возвращаются в моду. При выборе стоит обратить внимание на плотный воротник-стойку, изящные манжеты и капюшон.


Трендовые пуховики зимы / Фото Pinterest

Удлиненный пуховик

Хитом сезона станут модели в длине миди и макси. Они способны стать альтернативой пальто, сохранив при этом легкость. Такой пуховик идеально подойдет для холодной зимы.


Трендовые пуховики зимы / Фото Pinterest

Блестящий пуховик

Особенно популярными в этом году являются пуховики из глянцевой ткани. Такая верхняя одежда превращается в яркий элемент гардероба и поможет выделиться даже в серые дни.


Трендовые пуховики зимы / Фото Pinterest

Коричневый пуховик коричневый

Кроме базового черного или молочного пуховика, стоит делать еще и ставку на коричневые оттенки. Это может быть оттенок шоколада, карамели или коньяка.


Трендовые пуховики зимы / Фото Pinterest

Пуховик с поясом

Объемные пуховики с поясом способны создать идеальный баланс, подчеркивая талию. Яркие цвета придадут современности, а классический черный станет идеальной базой к любым стилизациям.


Трендовые пуховики зимы / Фото Pinterest

В последнее время зимой все активнее носят пальто, поэтому кроме пуховиков, советуем обратить внимание на несколько лучших моделей. Издание In Journal пишет, что в моде остаются пальто со встроенным шарфом, которые появились в трендах еще в прошлом году. Среди цветов лучшим считается пальто шоколадного оттенка. Модной новинкой считается пальто с высоким воротником и с мехом вокруг шеи и рукавов.

Какие пальто делают образ дорогим?

  • Этой осенью в моде пальто макси, двухцветные модели и пальто с палантином, которые добавляют образу изысканности и тепла.

  • Популярные цвета включают хаки, оливковый, молочный, серый и коричневый, а также меховые пальто в короткой и длинной версии.

