25 листопада, 15:19
Модні пуховики на зиму 2026: їх будуть носити всі

Юлія Турелик
Основні тези
  • Взимку 2026 року в моді будуть вкорочені, подовжені та блискучі пуховики.
  • Популярними залишатимуться коричневі відтінки та пуховики з поясом для підкреслення талії.

Пуховики вже давно перестали бути просто теплим верхнім одягом, а перетворилися на стильний елемент в гардеробі. Дизайнери створюють такі пуховики, щоб вони поєднували комфорт з естетикою.

Якщо ви в пошуках ідеального пуховика на зиму, то радимо придивитися до кількох цікавих варіантів, які будуть в моді цього сезону, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

Які пуховики будуть в моді взимку?

Вкорочений пуховик

Короткі моделі пуховиків знову повертаються в моду. При виборі варто звернути увагу на щільний комір-стійку, витончені манжети та капюшон.


Трендові пуховики зими / Фото Pinterest

Подовжений пуховик

Хітом сезону стануть моделі в довжині міді та максі. Вони здатні стати альтернативою пальту, зберігши при цьому легкість. Такий пуховик ідеально підійде для холодної зими.


Трендові пуховики зими / Фото Pinterest

Блискучий пуховик

Особливо популярними цього року є пуховики з глянцевої тканини. Такий верхній одяг перетворюється на яскравий елемент гардероба й допоможе виділитися навіть у сірі дні.


Трендові пуховики зими / Фото Pinterest

Коричневий пуховик

Окрім базового чорного чи молочного пуховика, варто робити ще й ставку на коричневі відтінки. Це може бути відтінок шоколаду, карамелі чи коньяку.


Трендові пуховики зими / Фото Pinterest

Пуховик з поясом

Об’ємні пуховики з поясом здатні створити ідеальний баланс, підкреслюючи талію. Яскраві кольори додадуть сучасності, а класичний чорний стане ідеальною базою до будь-яких стилізацій.


Трендові пуховики зими / Фото Pinterest

Останнім часом взимку все активніше носять пальта, тож окрім пуховиків, радимо звернути увагу на кілька найкращих моделей. Видання In Journal пише, що у моді залишаються пальта з вбудованим шарфом, які з'явилися в трендах ще минулого року. Серед кольорів найкращим вважається пальто шоколадного відтінку. Модною новинкою вважається пальто з високим коміром та з хутром навколо шиї та рукавів.

Які пальта роблять образ дорогим?

  • Цієї осені в моді пальта максі, двоколірні моделі та пальта з палантином, які додають образу вишуканості та тепла.

  • Популярні кольори включають хакі, оливковий, молочний, сірий та коричневий, а також хутряні пальта в короткій та довгій версії.

Часті питання

Які моделі пуховиків будуть популярними взимку?

Популярними будуть вкорочені пуховики з щільним коміром-стійкою, подовжені пуховики в довжині міді та максі, а також блискучі пуховики з глянцевої тканини.

Які кольори пуховиків варто обрати для модного гардероба?

Окрім базових чорного та молочного, варто звернути увагу на коричневі відтінки – шоколаду, карамелі чи коньяку.

Чому варто обирати пуховик з поясом?

Пуховики з поясом допомагають створити ідеальний баланс, підкреслюючи талію – яскраві кольори додадуть сучасності, а класичний чорний стане базою до будь-яких стилізацій.