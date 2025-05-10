Сводит с ума: мужчины назвали самый привлекательный в мире женский аромат: мужчины назвали самый привлекательный в мире

Есть запах, который вызывает самый сильный интерес у противоположного пола. Мужчины определили один аромат, который им больше всего нравится. Они считают его самым привлекательным запахом.

Женские и мужские ароматы считаются самыми привлекательными и сексуальными, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. Если вы ищете какой-то парфюм на подарок, или же просто хотите знать, что будет нравится вашей половинке, тогда предлагаем ознакомиться с результатами.

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Какой женский парфюм является самым привлекательным

Большинство мужчин считают цветочный аромат самым привлекательным на женщине. По их словам, этот запах является настоящим афродизиаком. Второе место занимают сладкие яркие запахи, а третьем – фруктовые ароматы. Мужчины считают, что свежий фруктовый аромат – это лучшее, чем может пахнуть женщина.



Цветочный аромат является самым привлекательным / Фото Pexels

Кроме того, мужчины отметили ванильные запахи. Определенная часть мужчин говорят, что аромат ванили на женщине очень по-особенному раскрывается. В топ вошли даже ароматы цитрусовых, которые также нравятся представителям мужского пола.

Какой мужской парфюм является самым привлекательным

Большая часть женщин заявила, что их самым любимым мужским запахом является древесный аромат с нотками мускуса и пачули. Также женщины еще определили сандаловые ароматы, а меньшая часть отметила, что им нравятся свежие мятные и базиликовые духи. Меньше всего голосов отдали за цитрусовый аромат.

Недавно мы рассказывали о 5 мужских парфюмов, которые сведут с ума девушек. Каждый аромат имеет уникальную композицию с сочетанием цитрусовых, древесных и пряных нот, что делает их привлекательными как для мужчин, так и для женщин, которые ищут подарок.

Какие ароматы отталкивают

А еще есть ряд парфюмов, которые способны оттолкнуть от себя. Это ароматы с запахом ладана, агрового дерева или винтажные духи, которые давно вышли из моды и не продаются.

Нужно понимать, что не все духи подходят определенному человеку, поэтому надо хорошо выбирать тот аромат, который идеально подойдет именно вам. Можно экспериментировать и пробовать что-то новое, чтобы найти именно свое.