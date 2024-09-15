Вы можете иметь в своем гардеробе кардиганы, рубашки или жакеты, однако когда на улице будет дождливо или будет сильный ветер, то без курток не обойтись. Именно поэтому советуем добавить в свой гардероб 3 актуальные изделия верхней одежды, которые будут служить вам годами.

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Кожаная куртка

У каждой девушки в гардеробе есть кожаная куртка. Если нет – то всегда можете ее приобрести, поскольку фасонов и цветов в любом магазине есть множество. Осенью в тренче была серая кожаная куртка под винтаж, а этой осенью в моду входят коричневые куртки. Она сочетается с любыми джинсами и обувью и станет идеальным вариантом на осеннюю пору.

Джинсовая куртка

На сентябрь стоит позаботиться о том, чтобы в вашем гардеробе была джинсовая куртка. Она универсальна и сочетается с любым фасоном и цветом джинсов. Если же вы приобретете голубую куртку, то создадите идеальный монохромный look. Чтобы добавить интересной изюминки, джинсовую куртку сочетайте не только с кроссовками, но и сетчатыми балетками.

Бомбер

Несколько сезонов назад в моду ворвался бомбер, который полюбили все знаменитости. Это удобная верхняя одежда, поскольку под низ можно одевать объемный свитер или кардиган.

Впрочем модницы уже начинают активно носить тренч, поэтому вы тоже его можете добавить в свой гардероб. Надевать пальто еще рано, поэтому на замену тренча можно примерить осеннюю куртку в стиле пуховика, в которой вам будет удобно и комфортно.