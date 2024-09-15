Ви можете мати у своєму гардеробі кардигани, сорочки чи жакети, однак коли на вулиці дощитиме чи буде сильний вітер, то без курток не обійтися. Саме тому радимо додати у свій гардероб 3 актуальні вироби верхнього одягу, які будуть служити вам роками.

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Шкіряна куртка

У кожної дівчини в гардеробі є шкіряна куртка. Якщо немає – то завжди можете її придбати, оскільки фасонів та кольорів у будь-якому магазині є безліч. Восени в тренчі була сіра шкіряна куртка під вінтаж, а цієї осені в моду входять коричневі куртки. Вона поєднується з будь-якими джинсами та взуттям та стане ідеальним варіантом на осінню пору.

Джинсова куртка

На вересень варто подбати про те, щоб у вашому гардеробі була джинсова куртка. Вона універсальна та поєднається з будь-яким фасоном та кольором джинсів. Якщо ж ви придбаєте блакитну куртку, то створите ідеальний монохромний look. Щоб додати цікавої родзинки, джинсову куртку поєднуйте не лише з кросівками, але й сітчастими балетками.

Бомбер

Кілька сезонів тому в моду увірвався бомбер, який полюбили всі знаменитості. Це зручний верхній одяг, оскільки під низ можна одягати об’ємний светр чи кардиган.

Втім модниці вже починають активно носити тренч, тож ви теж його можете додати у свій гардероб. Одягати пальто ще зарано, тому на заміну тренча можна приміряти осінню куртку в стилі пуховика, в якій вам буде зручно та комфортно.