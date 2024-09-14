Жакети є незмінною базою у нашому гардеробі, тож ми знаємо з чим їх стилізувати, щоб мати гарний вигляд, пише Lady 24. Загалом жакети чудово поєднуються зі штанами палаццо, джинсами, спідницями, майками, футболками, лонгслівами чи сорочками.

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Вибір взуття тут теж необмежений, оскільки їх можна поєднувати зі всім: балетками, лоферами, кросівками, туфлями чи чоботами на підборах.

Сьогодні неможливо без жакета уявити сучасний гардероб жінки, тож ми обрали найкращі поєднання, які вам буде легко повторити. Еталонним залишаються чорні, кремові та сірі жакети, тож саме такі відтінки додавайте у свій гардероб.

Жакет зі штанами в тон

Носити жакети зі штанами одного кольору – це завжди чудова ідея, оскільки вбрання виглядає як костюм. А ще жакет і штани можна розділювати та носити з різними елементами гардероба.

Жакет з кепкою

Доволі стильно виглядають образи, в яких поєднується піджак з бейсболкою. Такий сучасний верх доповнюють мішкуватими джинсами чи штанами палаццо.

Жакет з джинсами

Банальна класика, втім поєднання піджака з жакетом – це завжди стильно та модно. На низ обирайте джинси будь-якого фасону чи кольору.

Жакет зі спідницею

У сонячну погоду обирайте легкі шовкові спідниці, а от в холодну пору можете обирати джинсові чи костюмні вироби, які ідеально доповнять ваш жакет.

Загалом варіантів носіння жакета восени є безліч, головне – шукайте постійно натхнення та придивляйтеся до того, що вам найбільше личить.