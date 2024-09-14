Жакеты являются неизменной базой в нашем гардеробе, поэтому мы знаем с чем их стилизовать, чтобы хорошо выглядеть, пишет Lady 24. В общем жакеты прекрасно сочетаются с брюками палаццо, джинсами, юбками, майками, футболками, лонгсливами или рубашками.

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Выбор обуви здесь тоже неограничен, поскольку их можно сочетать со всем: балетками, лоферами, кроссовками, туфлями или сапогами на каблуках.

Сегодня невозможно без жакета представить современный гардероб женщины, поэтому мы выбрали лучшие сочетания, которые вам будет легко повторить. Эталонным остаются черные, кремовые и серые жакеты, поэтому именно такие оттенки добавляйте в свой гардероб.

Жакет с брюками в тон

Носить жакеты с брюками одного цвета – это всегда отличная идея, поскольку наряд выглядит как костюм. А еще жакет и брюки можно разделять и носить с различными элементами гардероба.

Жакет с кепкой

Довольно стильно выглядят образы, в которых сочетается пиджак с бейсболкой. Такой современный верх дополняют мешковатыми джинсами или брюками палаццо.

Жакет с джинсами

Банальная классика, впрочем сочетание пиджака с жакетом – это всегда стильно и модно. На низ выбирайте джинсы любого фасона или цвета.

Жакет с юбкой

В солнечную погоду выбирайте легкие шелковые юбки, а вот в холодное время можете выбирать джинсовые или костюмные изделия, которые идеально дополнят ваш жакет.

В общем вариантов ношения жакета осенью есть множество, главное – ищите постоянно вдохновения и присматривайтесь к тому, что вам больше всего подходит.