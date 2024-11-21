С джинсами можно составить повседневный образ и даже аутфит для праздничного выхода, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Елены Шевченко.

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Различные модели джинсов требуют разной обуви. Это касается кроссовок, сапог, перевиков или даже сапог на каблуках. Несмотря на то, что джинсы являются универсальными, не вся обувь к ним подойдет. Все зависит от фасона и объема.

К примеру, под укороченные джинсы желательно носить обувь или до косточки на ноге, или уже высокие челси или сапоги. Между длиной обуви выше косточки ноги и джинсами не должно быть голого промежутка кожи, поскольку это укорачивает рост. А с широкими джинсами нет смысла носить высокую обувь, тем более, что это не совсем удобно.

Чтобы понять, какой фасон к какой обуви подходит, рекомендуем воспользоваться шпаргалкой стилистки.

Буткат

У этого фасона несколько расклешенная штанина, поэтому их стоит носить поверх сапог. С такими джинсами хорошо смотрятся ботильоны с узким мысом, ковбойки или ботильоны с массивным мысом.



Варианты джинсов, которые подходят к разной обуви / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Клеш

Эти джинсы расклешиваются к низу от колена. Стилисты советуют их носить всем, кто хочет удлинить силуэт. Прекрасно носятся с такими джинсами кеды, ковбойки и ботильоны на каблуках.



Варианты джинсов, которые подходят к разной обуви / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Укороченные джинсы

Этот универсальный фасон джинсов есть в гардеробе у каждой девушки. Они подходят к любому возрасту и типу фигуры. Эти джинсы визуально удлиняют стройные ноги и создают красивый силуэт. Носить их можно с ботинками, челси, ботильонами и ковбойками.



Варианты джинсов, которые подходят к разной обуви / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Удлиненные джинсы

Эти джинсы являются базовыми, поэтому их тоже имеет в своем гардеробе немало девушек. Фасон подходит практически всем и хорошо корректирует нюансы фигуры. Сочетаются эти джинсы с ботинками, ботильонами, ковбойками и кроссовками с мехом.



Варианты джинсов, которые подходят к разной обуви / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Широкие

Джинсы-трубы также прекрасно подходят всем девушкам. Миниатюрным девушкам они добавляют немного объема, а девушкам с пышными формами стоит выбирать их для того, чтобы сделать силуэт симметричным. Хорошо носятся такие джинсы с ботинками, кроссовками с мехом и ботильонами.



Варианты джинсов, которые подходят к разной обуви / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Прямые джинсы

Джинсы прямого кроя имеют постоянную ширину от бедра до подола. Именно прямые джинсы обеспечивают однородный прямой силуэт и удачно стилизуются с челси, ботинками и сапогами на низком каблуке.



Варианты джинсов, которые подходят к разной обуви / Фото из инстаграма Елены Шевченко