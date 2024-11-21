З джинсами можна скласти повсякденний образ і навіть аутфіт для святкового виходу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Олени Шевченко.

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Різні моделі джинсів потребують різного взуття. Це стосується кросівок, чобіт, перевиків чи навіть чобіт на підборах. Попри те, що джинси є універсальними, не все взуття до них підійде. Все залежить від фасону та об’єму.

До прикладу, під вкорочені джинси бажано носити взуття або до кісточки на нозі, або вже високі челсі чи чоботи. Між довжиною взуття вище кісточки ноги та джинсами не має бути голого проміжку шкіри, оскільки це вкорочує зріст. А з широкими джинсами немає сенсу носити високе взуття, тим паче, що це не зовсім зручно.

Щоб зрозуміти, який фасон до якого взуття підходить, рекомендуємо скористатися шпаргалкою стилістки.

Буткат

У цього фасону дещо розкльошена штанина, тому їх варто носити поверх чобіт. З такими джинсами гарно виглядають ботильйони з вузьким мисом, ковбойки чи ботильйони з масивним мисом.



Варіанти джинсів, які пасують до різного взуття / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Кльош

Ці джинси розкльошуються до низу від коліна. Стилісти радять їх носити всім, хто хоче подовжити силует. Чудово носяться з такими джинсами кеди, ковбойки та ботильйони на підборах.



Варіанти джинсів, які пасують до різного взуття / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Вкорочені джинси

Цей універсальний фасон джинсів є в гардеробі в кожної дівчини. Вони пасують до будь-якого віку та типу фігури. Ці джинси візуально подовжують стрункі ноги й створюють красивий силует. Носити їх можна з черевиками, челсі, ботильйонами та ковбойками.



Варіанти джинсів, які пасують до різного взуття / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Подовжені джинси

Ці джинси є базовими, тож їх теж має у своєму гардеробі чимало дівчат. Фасон підходить практично всім й добре скореговує нюанси фігури. Поєднуються ці джинси з черевиками, ботильйонами, ковбойками та кросівками з хутром.



Варіанти джинсів, які пасують до різного взуття / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Широкі

Джинси-труби також чудово пасують всім дівчатам. Мініатюрним дівчатам вони додають трохи об’єму, а дівчатам з пишними формами варто обирати їх для того, щоб зробити силует симетричним. Добре носяться такі джинси з черевиками, кросівками з хутром та ботильйонами.



Варіанти джинсів, які пасують до різного взуття / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Прямі джинси

Джинси прямого крою мають постійну ширину від стегна до подолу. Саме прямі джинси забезпечують однорідний прямий силует та вдало стилізуються з челсі, черевиками та чоботами на низьких підборах.



Варіанти джинсів, які пасують до різного взуття / Фото з інстаграму Олени Шевченко