Стрижка каре является легкой в уходе, а кому-то настолько сильно подходит, что девушки периодически подстригают кончики, чтобы оставить желаемую длину, пишет 24 Канал.

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Каре считается одной из самых популярных стрижек. Короткие волосы горячо любят те, кто хочет визуально вытянуть лицо, сделать черты лица более выразительными, а шею – длиннее.

Кстати! В нашем материале мы рассказали о 5 стрижках, которые добавляют лишнего возраста, поэтому их лучше не делать старшим женщинам.

Алина Френдий уже длительное время носит стрижку каре и изредка появляется с распущенными волосами. Блогер постоянно делает прически, поэтому расскажем о самых популярных из них.

Волосы собраны в крабик

Несколько лет назад в моду вернулся крабик, который до сих пор не теряет свои популярности. Он является удобным в пользовании, поскольку благодаря зажиму можно легко закрепить волосы и создать интересную прическу. Алина Френдий не часто использует крабик, но все же изредка прикрепляет волосы таким интересным аксессуаром.

Пучок

Эту прическу обожают все – те кто имеет длинные волосы, или те, кто имеет короткие. Чтобы зачесать волосы, нужно всего лишь закрутить собранные пряди и прикрепить с помощью резинки для волос.

На короткие волосы желательно использовать тонкую и не очень массивную резинку. Пучок подойдет для вечерних выходов в платье или дневной прогулки в джинсах и кроссовках.

Хвостик

Минималистичная прическа выглядит достаточно просто и одновременно красиво. Для того, чтобы придать хвосту элегантности, стоит только уложить волосы гелем, чтобы отдельные пряди не развеивались на ветру. Хвостик добавляет любому образу уже совсем другой акцент.

Эти три прически являются самыми популярными и лучше всего подходят для коротких волос, впрочем при желании можно экспериментировать и выбирать для себя что-то совсем другое и интереснее.