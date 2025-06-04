5 простых причесок на летнее время: идеально подойдут для пляжного отдыха

Началось лето, поэтому уже многие начали планировать отпуска. Если вскоре вас ждет пляжный отдых, то на берегу не обойтись без ветра, поэтому стоит подумать о прическе, которая сохранит волосы в хорошем состоянии.

Ветер способен разбросать пряди волос в разные стороны, поэтому специалисты составили список нескольких желаемых пляжных причесок, которые легко сделать, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Они не позволят волосам попасть в лицо и имеют красивый вид.

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Повязка на голову

Благодаря эластичной повязке на голове, можно носить распущенные волосы, не переживая о том, что ветер будет задувать пряди в глаза. Тем более этот аксессуар на голове выглядит довольно мило.

Высокая коса

Для того, чтобы разнообразить свои образы, можно заменить высокий хвост и попробовать сделать косу. Это может быть одна, или две косички, которые выглядят достаточно стильно. Чтобы разгладить неровности на волосах, их надо зафиксировать гелем или лаком.

Бандана

Этот головной убор убережет волосы от нагревания солнцем и поможет создать интересную прическу. Можете выбирать бандану в цвет наряда, или делать ставку на интересный принт.

Пучок

Вы никогда не ошибетесь, если соберете волосы в пучок. Такая прическа очень проста и не требует сверхсложных усилий. Она хорошо подходит под купальник или к платью.

Косичка

Во время пляжного отдыха хочется одевать что-то простое и делать легкие прически, поэтому косичка внизу – идеальный вариант. Если волосы немного намочатся, то после высыхания вы получите красивые волнистые пряди.

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