Прическа "Летучая мышь" на Хэллоуин: повторите милые хвостики из инстаграма за 15 минут
- Прическа "Летучая мышь" для Хэллоуина создается из двух высоких хвостов, пучка, черного носка и вырезанных из картона ушей.
- Для завершения образа рекомендуется одеть черный лонгслив, брюки, сапоги и кожаную куртку.
Приближается Хэллоуин, поэтому многие девушки уже экспериментируют с интересными прическами, чтобы выделиться и создать что-то оригинальное. Если вы не хотите делать грим или надевать костюм, то вполне достаточно будет создать из волос "летучую мышь".
Особенность этой прически заключается в том, что крылья летучей мыши во время движения как будто оживают и двигаются, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Яны Метелкиной.
Как сделать веселую прическу в виде летучей мыши?
1. Завяжите два высоких хвоста, а остаток волос зафиксируйте в пучок на горе. Чтобы увеличить объем, дульку можно обмотать банданой черного цвета.
2. После этого нужно взять черный носок, обрезать часть и одеть на пучок с банданой, чтобы хорошо зафиксировать волосы.
3. Для создания прически нужно запастись многими тоненькими черными резинками. Небольшую частичку отделенной пряди нужно зафиксировать одной резинкой, а потом второй. Далее надо повторить то же самое. Снова отделить небольшое пряди и завязать резинкой. Это действие надо продолжить до самого конца, пока волосы будут делиться на пряди.
4. Сделайте те же действия на другом хвосте, а дальше возьмите черный и белый картон, вырежьте черные уши и белую серединку для них. Две частицы склейте клеем моментом и приклейте к носку.
5. Далее нужно вырезать зубастый рот и прилепить на черный носок, а после этого прикрепите глаза. Их можно приобрести в магазинах с канцелярией.
Чтобы получить кэжуальный и хэллоуинский образ, достаточно одеть под низ черный лонгслив, штаны, сапоги и кожаную куртку.
Как создать прическу в виде летучей мыши: смотрите видео
Если вам нравятся веселые прически, то можно из хвостиков сделать популярную хэллоуинскую прическу "Пауки в волосах". Блогер из тиктока @sweethearts на видео показала, что распустила волосы и сделала два небольших хвостика, которым придала вид объемных шариков, прикрепив на каждую резинку цветных паучков. Их также можно приобрести в магазинах, которые продают декор на Хэллоуин.
Какой маникюр сделать на Хэллоуин?
Эффектный маникюр на Хэллоуин может включать паутинки, призраков или летучих мышей на ногтях. Популярные дизайны включают темное омбре, кровавый французский маникюр и черные ногти.
Дизайн ногтей на Хэллоуин может варьироваться от готического до яркого цвета, с использованием различных оттенков и декораций.
