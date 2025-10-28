Прическа "Летучая мышь" на Хэллоуин: повторите милые хвостики из инстаграма за 15 минут

Приближается Хэллоуин, поэтому многие девушки уже экспериментируют с интересными прическами, чтобы выделиться и создать что-то оригинальное. Если вы не хотите делать грим или надевать костюм, то вполне достаточно будет создать из волос "летучую мышь".

Особенность этой прически заключается в том, что крылья летучей мыши во время движения как будто оживают и двигаются, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Яны Метелкиной.

Как сделать веселую прическу в виде летучей мыши?

1. Завяжите два высоких хвоста, а остаток волос зафиксируйте в пучок на горе. Чтобы увеличить объем, дульку можно обмотать банданой черного цвета.

2. После этого нужно взять черный носок, обрезать часть и одеть на пучок с банданой, чтобы хорошо зафиксировать волосы.

3. Для создания прически нужно запастись многими тоненькими черными резинками. Небольшую частичку отделенной пряди нужно зафиксировать одной резинкой, а потом второй. Далее надо повторить то же самое. Снова отделить небольшое пряди и завязать резинкой. Это действие надо продолжить до самого конца, пока волосы будут делиться на пряди.

4. Сделайте те же действия на другом хвосте, а дальше возьмите черный и белый картон, вырежьте черные уши и белую серединку для них. Две частицы склейте клеем моментом и приклейте к носку.

5. Далее нужно вырезать зубастый рот и прилепить на черный носок, а после этого прикрепите глаза. Их можно приобрести в магазинах с канцелярией.

Чтобы получить кэжуальный и хэллоуинский образ, достаточно одеть под низ черный лонгслив, штаны, сапоги и кожаную куртку.

Как создать прическу в виде летучей мыши: смотрите видео

Если вам нравятся веселые прически, то можно из хвостиков сделать популярную хэллоуинскую прическу "Пауки в волосах". Блогер из тиктока @sweethearts на видео показала, что распустила волосы и сделала два небольших хвостика, которым придала вид объемных шариков, прикрепив на каждую резинку цветных паучков. Их также можно приобрести в магазинах, которые продают декор на Хэллоуин.

