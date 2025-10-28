Укр Рус
Lady Б'юті-тренди Зачіска "Кажан" на Геловін: повторіть милі хвостики з інстаграму за 15 хвилин
28 жовтня, 16:36
3

Зачіска "Кажан" на Геловін: повторіть милі хвостики з інстаграму за 15 хвилин

Юлія Турелик
Основні тези
  • Зачіска "Кажан" для Геловіну створюється з двох високих хвостів, пучка, чорної шкарпетки та вирізаних з картону вух.
  • Для завершення образу рекомендується одягнути чорний лонгслів, штани, чоботи та шкіряну куртку.

Наближається Геловін, тож чимало дівчат вже експериментують з цікавими зачісками, щоб виділитися й створити щось оригінальне. Якщо ви не хочете робити грим чи одягати костюм, то цілком достатньо буде створити з волосся "кажана".

Особливість цієї зачіски полягає у тому, що крила кажана під час руху наче оживають й рухаються, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Яни Метьолкіної.

Як зробити веселу зачіску у вигляді кажана?

1.     Зав’яжіть два високих хвости, а залишок волосся зафіксуйте у пучок на горі. Щоб збільшити об’єм, дульку можна обмотати банданою чорного кольору.

2.     Після цього потрібно взяти чорну шкарпетку, обрізати частину й одягнути на пучок з банданою, щоб добре зафіксувати волосся.

3.     Для створення зачіски потрібно запастися багатьма тоненькими чорними гумками. Невеличку частинку відділеного пасма потрібно зафіксувати однією гумкою, а тоді другою. Далі треба повторити те саме. Знову відділити невеличке пасма й зав’язати гумкою. Цю дію треба продовжити до самого кінця, поки волосся ділитиметься на пасма.

4.     Зробіть ті самі дії на іншому хвості, а далі візьміть чорний та білий картон, виріжте чорні вуха й білу серединку для них. Дві частинки склейте клеєм моментом й приклейте до шкарпетки.

5.     Далі потрібно вирізати зубастий рот й приліпити на чорну шкарпетку, а після цього прикріпіть очі. Їх можна придбати в магазинах з канцелярією.

Щоб отримати кежуальний та геловінський образ, достатньо одягнути під низ чорний лонгслів, штани, чоботи та шкіряну куртку.

Як створити зачіску у вигляді кажана: дивіться відео

Якщо вам подобаються веселі зачіски, то можна з хвостиків зробити популярну геловінську зачіску "Павуки у волоссі". Блогерка з тіктоку @sweethearts на відео показала, що розпустила волосся й зробила два невеличкі хвостики, яким надала вигляд об’ємних кульок, прикріпивши на кожну гумку кольорових павучків. Їх також можна придбати у магазинах, які продають декор на Геловін.

Який манікюр зробити на Геловін?

  • Ефектний манікюр на Геловін може включати павутинки, привидів чи кажанів на нігтях. Популярні дизайни включають темне омбре, кривавий французький манікюр та чорні нігті.

  • Дизайн нігтів на Геловін можн варіюватися від готичного до яскравого кольору, з використанням різних відтінків і декорацій.

