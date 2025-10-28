Зачіска "Кажан" на Геловін: повторіть милі хвостики з інстаграму за 15 хвилин
- Зачіска "Кажан" для Геловіну створюється з двох високих хвостів, пучка, чорної шкарпетки та вирізаних з картону вух.
- Для завершення образу рекомендується одягнути чорний лонгслів, штани, чоботи та шкіряну куртку.
Наближається Геловін, тож чимало дівчат вже експериментують з цікавими зачісками, щоб виділитися й створити щось оригінальне. Якщо ви не хочете робити грим чи одягати костюм, то цілком достатньо буде створити з волосся "кажана".
Особливість цієї зачіски полягає у тому, що крила кажана під час руху наче оживають й рухаються, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Яни Метьолкіної.
Як зробити веселу зачіску у вигляді кажана?
1. Зав’яжіть два високих хвости, а залишок волосся зафіксуйте у пучок на горі. Щоб збільшити об’єм, дульку можна обмотати банданою чорного кольору.
2. Після цього потрібно взяти чорну шкарпетку, обрізати частину й одягнути на пучок з банданою, щоб добре зафіксувати волосся.
3. Для створення зачіски потрібно запастися багатьма тоненькими чорними гумками. Невеличку частинку відділеного пасма потрібно зафіксувати однією гумкою, а тоді другою. Далі треба повторити те саме. Знову відділити невеличке пасма й зав’язати гумкою. Цю дію треба продовжити до самого кінця, поки волосся ділитиметься на пасма.
4. Зробіть ті самі дії на іншому хвості, а далі візьміть чорний та білий картон, виріжте чорні вуха й білу серединку для них. Дві частинки склейте клеєм моментом й приклейте до шкарпетки.
5. Далі потрібно вирізати зубастий рот й приліпити на чорну шкарпетку, а після цього прикріпіть очі. Їх можна придбати в магазинах з канцелярією.
Щоб отримати кежуальний та геловінський образ, достатньо одягнути під низ чорний лонгслів, штани, чоботи та шкіряну куртку.
Як створити зачіску у вигляді кажана: дивіться відео
Якщо вам подобаються веселі зачіски, то можна з хвостиків зробити популярну геловінську зачіску "Павуки у волоссі". Блогерка з тіктоку @sweethearts на відео показала, що розпустила волосся й зробила два невеличкі хвостики, яким надала вигляд об’ємних кульок, прикріпивши на кожну гумку кольорових павучків. Їх також можна придбати у магазинах, які продають декор на Геловін.
Який манікюр зробити на Геловін?
Ефектний манікюр на Геловін може включати павутинки, привидів чи кажанів на нігтях. Популярні дизайни включають темне омбре, кривавий французький манікюр та чорні нігті.
Дизайн нігтів на Геловін можн варіюватися від готичного до яскравого кольору, з використанням різних відтінків і декорацій.
