Зимние прически, которые сейчас все повторяют: красивая подборка в фото

Этой зимой в фокусе выразительные прически и укладки, которые безупречно выглядят. В моде все еще остаются короткие стрижки и расслабленные прически, которые продуманы до мелочей.

Короткие стрижки и прически делают из представленной подборки делают известные звезды, поэтому они точно актуальны, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

Какие прически и стрижки актуальны этой зимой?

Боб во всех возможных вариациях

Стрижка имеет четкие линии и легкая в ежедневной укладке. Стилисты отмечают, что боб актуален во всех формах – от мягко округленных до идеально глянцевых. Это может быть ретробоб с подкрученными кончиками, как у Сидни Суини или удлиненный вариант как у Джессики Бил. А еще красиво смотрится гладкая стрижка, которую носит Селена Гомес. Боб подходит любой текстуре волос и легко адаптируется под личный стиль.



Красивые прически на зиму / Фото Harper's Bazaar

Голливудские локоны

Несколько сезонов в моде царил культ естественности, а теперь есть спрос на структуру укладки. Голливудские локоны вернулись в моду благодаря тиктоку, где модницы демонстрировали, как легко делать такую укладку. Теперь волны носит Аня Тейлор-Джой, Линдси Лохан, Рози Хантингтон-Уайтли, Кайя Гербер и многие другие.

Главная фишка – локоны должны быть легкими, с минимальным количеством фиксации и большим движением.



Красивые прически на зиму / Фото Harper's Bazaar

Расслабленный пучок

Идеально гладкие минималистичные пучки постепенно теряют позиции. Им на замену придут прически, которые когда-то делали выпускницы. Это мягкий, но несколько растрепанный пучок. Джиджи Хадид носит такой пучок с выпущенными прядями, а Хейли Бибер именно благодаря такому пучку собирает волосы.



Красивые прически на зиму / Фото Harper's Bazaar

Шэрон Стоун на The Fashion Awards 2025 продемонстрировала стильную стрижку удлиненный боб, которая подходит для женщин старше 50 лет, пишет Vogue. Ее прическа отличается мягким объемом у корней и теплым блондом, что делает лицо моложе и освежает образ.

Какие стрижки на цвета омолаживают?