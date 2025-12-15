Зимові зачіски, які зараз всі повторюють: красива добірка у фото
- Зимою актуальні короткі стрижки, такі як боб у різних варіаціях, які підходять будь-якій текстурі волосся.
- У моді повернення до структурованих зачісок, таких як голлівудські локони, які популяризувалися через соціальні мережі.
Цієї зими у фокусі виразні зачіски та укладки, які бездоганно виглядають. У моді все ще залишаються короткі стрижки та розслаблені зачіски, які продумані до дрібниць.
Короткі стрижки й зачіски роблять з представленої добірки роблять відомі зірки, тому вони точно є актуальними, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.
Які зачіски та стрижки актуальні цієї зими?
Боб у всіх можливих варіаціях
Стрижка має чіткі лінії та легка у щоденній укладці. Стилісти зазначають, що боб актуальний у всіх формах – від м’яко округлених до ідеально глянцевих. Це може бути ретробоб з підкрученими кінчиками, як у Сідні Свіні чи подовжений варіант як у Джессіки Біл. А ще красиво виглядає гладка стрижка, яку носить Селена Гомес. Боб підходить будь-якій текстурі волосся й легко адаптується під особистий стиль.
Красиві зачіски на зиму / Фото Harper's Bazaar
Голлівудські локони
Кілька сезонів у моді панував культ природності, а тепер є попит на структурі укладки. Голлівудські локони повернулися в моду завдяки тіктоку, де модниці демонстрували, як легко робити таку укладку. Тепер хвильки носить Аня Тейлор-Джой, Ліндсі Лохан, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Кайя Гербер та багато інших.
Головна фішка – локони мають бути легкими, з мінімальною кількістю фіксації та більшим рухом.
Красиві зачіски на зиму / Фото Harper's Bazaar
Розслаблений пучок
Ідеально гладкі мінімалістичні пучки поступово втрачають позиції. Їм на заміну прийдуть зачіски, які колись робили випускниці. Це м’який, але дещо розтріпаний пучок. Джіджі Хадід носить такий пучок з випущеними пасмами, а Гейлі Бібер саме завдяки такому пучку збирає волосся.
Красиві зачіски на зиму / Фото Harper's Bazaar
Шерон Стоун на The Fashion Awards 2025 продемонструвала стильну стрижку подовжений боб, яка підходить для жінок старше 50 років, пише Vogue. Її зачіска відрізняється м'яким об'ємом біля коренів і теплим блондом, що робить обличчя молодшим і освіжає образ.
Які стрижки на кольори омолоджують?
Жінки 50+ все частіше обирають довге волосся, відходячи від стереотипів. Відомі приклади довгого волосся включають Ніколь Кідман, Дженніфер Лопес та Демі Мур.
А от жінки після 60 років частіше обирають короткі стрижки через втрату об'єму волосся з віком. Асиметричний боб, класичне піксі та класичний боб - це стрижки, які омолоджують та легко доглядаються.
Часті питання
Які стрижки та зачіски є актуальними цієї зими?
Цієї зими актуальними є кілька варіантів зачісок і стрижок — боб у всіх можливих варіаціях, голлівудські локони та розслаблений пучок. Боб є універсальним варіантом, який підходить для будь-якої текстури волосся. Голлівудські локони стали популярними завдяки тіктоку, а розслаблений пучок відзначається м’якістю та природністю.
Чому боб є такою популярною стрижкою?
Боб є популярною стрижкою через свою універсальність і простоту в укладці. Він може бути адаптований до різних текстур волосся та особистого стилю. Відомі зірки, такі як Сідні Свіні та Джессіка Біл, демонструють різні варіації цієї стрижки, що додає їй популярності.
Як зірки впливають на тренди в зачісках?
Зірки значно впливають на тренди в зачісках, оскільки їхні образи часто копіюються шанувальниками. Наприклад, голлівудські локони стали трендом після того, як модниці почали демонструвати їх у тіктоку. Зірки, такі як Аня Тейлор-Джой та Ліндсі Лохан, допомагають популяризувати ці зачіски, роблячи їх актуальними.