Это идеальная стрижка для женщин после 50 лет: берите пример с Шэрон Стоун

Актриса Шэрон Стоун в очередной раз доказывает на собственном примере, что стиль не имеет возраста. Знаменитость носит изысканную стрижку, которая ей очень идет и подойдет всем в 50-летнем возрасте.

На церемонии The Fashion Awards 2025 Шэрон Стоун появилась в светлом образе, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Она надела элегантный костюм с текстурой под крокодиловую кожу и мягкую меховую шубу, которую накинула на плечи. Такой аутфит с ее изысканной прической выглядел довольно дорого.

Читайте также 3 прически, которые замаскируют отросшие корни волос: повторить сможет каждая

Как выглядит модная стрижка Шэрон Стоун?

Стрижка актрисы является идеальным вариантом для блондинок старшего возраста. Шэрон Стоун носит удлиненный боб выше ключиц. Такая длина добавляет легкости образу, сохраняя при этом элегантность и женственность.

Особую роль играет объем. Ее волосы уложены мягким подъемом у корней, поэтому такая укладка сразу освежает черты и делает лицо моложе. А еще одним козырем является цвет. Вместо холодного платинового оттенка, актриса выбрала теплый и мягкий блонд с несколькими тонами, которые хорошо маскируют седину.

Стрижка Шэрон Стоун – это хороший пример того, как после 50 лет можно иметь современный и стильный вид. Мягкие слои, естественный объем и теплые оттенки дарят волосам движение, а лицу – сияние.

Прическа лоб является универсальным и беспроигрышным выбором для женщин, которые хотят красиво выглядеть без чрезмерных усилий.

После 50 лет рекомендуется избегать длинных прямых волос, тугих пучков, коротких стрижек с ровным срезом, густых челок и начесов, поскольку они могут добавлять возраста, пишет Best life. Не стоит красить волосы в очень темный цвет, лучше осветлить их на 1 – 2 уровня для омоложения лица.

Какие стрижки на цвета омолаживают?