Омолаживающие стрижки для женщин после 60 лет: скроют истинный возраст
- Женщины после 60 лет часто выбирают короткие прически, такие как пикси, удлиненный боб, каре и шегги, чтобы добавить объема и современного вида.
- Эти структурированные стрижки делают волосы визуально гуще и легче в уходе, помогая женщинам выглядеть моложе.
Чаще всего женщины после 60 лет выбирают для себя короткие прически. Они придают образу современный вид и помогают выглядеть более ухоженными. С возрастом структура волос у женщины меняется, поэтому короткие прически являются лучшим вариантом.
Когда волосы становятся тоньше, теряют объем и естественный блеск, то лучше всего помогают именно структурированные стрижки, пишет 24 Канал. Именно они добавляют пышности и нужной густоты, а еще очень легкие в уходе. Правильная стрижка сделает все возможное, чтобы женщина выглядела свежо и молодо.
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Пикси
Эта стрижка идеально подойдет для тонких волос, потому что делает пряди визуально гуще. Текстура придает объема, а во время сушки феном можно сделать желаемую укладку.
Омолаживающие стрижки для женщин после 60 лет / Фото Pinterest
Удлиненный боб
Стилисты рекомендуют после 60 лет носить удлиненный боб до челюсти. Для разнообразия можно сделать косой подол, накрутить пряди, или добавить челку-шторку, которая выгодно скроет возрастные изменения на лбу.
Стрижки для женщин после 60 лет / Фото Pinterest
Каре
Эта стрижка подойдет тем женщинам, которые не любят сильно короткие волосы, но и против длины. Каре является классикой, поэтому хорошо подходит молодым и старшим женщинам. Лучше каре делать тем, кто имеет овальное или квадратное лицо.
Омолаживающие стрижки для женщин после 60 лет / Фото Pinterest
Шегги
Для женщин с длинным лицом подойдет волнистая прическа с легкими кудрями. Шегги визуально делает лицо немного более овальным. А еще шегги можно делать тем, у кого круглое лицо, поскольку стрижка визуально скрывает круглые щеки.
Стрижки для женщин после 60 лет / Фото Pinterest
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