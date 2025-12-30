Лунный календарь окрашивания на январь: когда лучше записываться к мастеру

Фазы Луны влияют на состояние волос, поэтому стоит выбирать правильные дни по календарю для различных косметических процедур. Многие женщины выбирают дату стрижки по фазе Луны, поэтому для лучших результатов, на окрашивание также нужно идти в лучшие дни января.

Астрологи говорят, что фазы Луны влияют на состояние волос, поэтому здоровый блеск, прочность и отсутствие ломкости, можно обеспечить благодаря выбору правильного периода, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live.

Фазы Луны в январе

Растущая Луна : 1 – 2 января

: 1 – 2 января Полнолуние: 3 января

3 января Убывающая Луна : 4 – 17 января

: 4 – 17 января Новолуние: 18 января.

Когда красить волосы в январе?

Лучшим периодом для окрашивания волос считается время, когда Луна растет. В эти дни краска ляжет равномерно, а цвет будет долго держаться и не тускнеть. В первые дни января можно обновлять оттенок или экспериментировать с цветами.

В Полнолуние стоит быть осторожными, потому что волосы могут непредсказуемо реагировать. Краска может быстро вымыться, поэтому лучше поход к парикмахеру перенести.



Во время убывающей Луны не стоит делать осветление или кардинальные изменения цвета. Период подходит для легкого тонирования в естественные оттенки, чтобы придать волосам блеск.

Лучше отказаться от любых процедур в период, когда Луна находится в Новолуние. Этот период может оказать негативное влияние на состояние волос, а окрашивание вам совсем не понравится.

Благоприятные даты для окрашивания волос в январе: 1, 2, 6, 10, 12, 14, 17 января

Неблагоприятные дни для окрашивания волос в январе: 3, 4, 5, 8, 16, 18 января.

Благодаря этим нескольким советам можно выбрать наиболее удачный день для окрашивания, чтобы получить не только красивый цвет волос, но и ощущение внутреннего обновления.

Издание City Magazine отметило, что теплые шоколадные оттенки волос прекрасно омолаживают, добавляя лицу легкость и свет, а также уменьшают тени, которые подчеркивают усталость. Оттенок мокко-мус и другие теплые шоколадные тона являются универсальными, подходя как для светлой, так и для темной кожи, создавая эффект густых и ухоженных волос.

