Місячний календар фарбування на січень: коли краще записуватися до майстра

Фази Місяця впливають на стан волосся, тому варто обирати правильні дні за календарем для різних косметичних процедур. Багато жінок обирають дату стрижки за фазою Місяця, тому для кращих результатів, на фарбування також потрібно йти в найкращі дні січня.

Астрологи кажуть, що фази Місяця впливають на стан волосся, тому здоровий блиск, міцність та відсутність ламкості, можна забезпечити завдяки вибору правильного періоду, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live.

Фази Місяця у січні

Зростаючий Місяць : 1 – 2 січня

: 1 – 2 січня Повня: 3 січня

3 січня Спадаючий Місяць : 4 – 17 січня

: 4 – 17 січня Молодик: 18 січня.

Коли фарбувати волосся у січні?

Найкращим періодом для фарбування волосся вважається час, коли Місяць зростає. У ці дні фарба ляже рівномірно, а колір буде довго триматися й не тьмяніти. У перші дні січня можна оновлювати відтінок чи експериментувати з кольорами.

У Повню варто бути обережними, бо волосся може непередбачувано реагувати. Фарба може швидко вимитися, тому краще похід до перукаря перенести.



Вдалі та невдалі дні для фарбування волосся / Фото Pinterest

Під час Спадного Місяця не варто робити освітлення чи кардинальні зміни кольору. Період підходить для легкого тонування в природні відтінки, щоб надати волоссю блиску.

Краще відмовитися від будь-яких процедур у період, коли Місяць перебуває у Молодику. Цей період може мати негативний вплив на стан волосся, а фарбування вам зовсім не сподобається.

Сприятливі дати для фарбування волосся у січні: 1, 2, 6, 10, 12, 14, 17 січня

Несприятливі дні для фарбування волосся у січня: 3, 4, 5, 8, 16, 18 січня.

Завдяки цим кільком порадам можна обрати найбільш вдалий день для фарбування, щоб отримати не лише красивий колір волосся, але й відчуття внутрішнього оновлення.

Видання City Magazine зазначило, що теплі шоколадні відтінки волосся чудово омолоджують, додаючи обличчю легкість та світло, а також зменшують тіні, які підкреслюють втому. Відтінок мокко-мус та інші теплі шоколадні тони є універсальними, підходячи як для світлої, так і для темнішої шкіри, створюючи ефект густого й доглянутого волосся.

