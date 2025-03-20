Карамельный оттенок волос как у Рианны и Дженнифер Лопес – горячий тренд 2025 года

Весной всегда хочется перевоплощений, поэтому советуем обратить внимание на карамельный оттенок, который придаст волосам впечатляющий эффект. Пряди нежно золотисто-карамельного оттенка идеально улавливают весенний солнечный свет, создавая красивые переливы.

Парикмахеры отмечают, что оттенок нежная карамель или подожженный сахар – это тренд №1 на весну, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Карамельный оттенок – тренд весны

Этот оттенок придает теплоты темно-русым или каштановым волосам и прекрасно подойдет для обладательниц темных волос. Важно лишь не отходить слишком далеко от естественного цвета, а лишь добавить легкие акценты, благодаря которым пряди будут прекрасно сверкать на солнце.

Периодически карамельный оттенок возвращается в тренды, поскольку благодаря ему очень легко подчеркнуть теплый тон кожи. Оттенок является насыщенным, который тяготеет к коричнево-золотистому оттенку. Подходит карамельный тем, кто относит себя к цветотипам "теплая осень" и "теплая весна".

Добавим, что трендовые оттенки волос 2025 года включают Cherry Cola, Bright Blonde, Dark Chocolate, карамельный балаяж и Brown Ombre. Как они выглядят – смотрите в нашей статье.

Карамельные акценты удачно подчеркивают холодный оттенок лица. Среди поклонниц этого оттенка – знаменитые исполнительницы Рианна и Дженнифер Лопес. Такой цвет просто идеально сочетается с их янтарной кожей. А еще карамель имеет невероятный вид на очень длинных волосах.

Парикмахеры советуют учитывать естественную основу волос. Лучше всего с карамельными тонами сочетаются светло-русые и темные золотисто-медные русые волосы.

Что касается стрижки и идеальной длины, то карамельный оттенок удачный для длинной стороны, поскольку идеально подчеркнет естественное движение волос. Впрочем, Бейонсе и Дженнифер Лопес утопили волосы в карамельный оттенок на длинных волосах, что также имеет прекрасный вид.