Как колесо поможет навсегда изменить вашу жизнь

Ежедневно нас захватывает поток дел, которые обязательно надо выполнить. Во всех этих будничных заботах мы часто забываем о самом главном – о самих себе.

"Колеса баланса" – это психологическое упражнение, помогающее проанализировать состояние дел в вашей жизни. Вы сможете легко понять, какая отрасль нуждается в доработке, пишет 24 Канал.

Как создать колесо баланса

Вариаций этого упражнения много. Главное, что нужно понимать: "колесо" должно соответствовать именно вашему запросу.

Обычно, колесо имеет 8 основных секторов:

финансы – доход, финансовая обеспеченность, инвестиции;

здоровье – самочувствие, активность питание, режим, сон;

карьера – профессия, бизнес, призвание, перспективы;

окружение – семья, друзья;

отношения – секс, любовь, романтика;

хобби – творчество, саморазвитие;

личностный рост – самосовершенствование, тренинги, курсы;

духовность – искусство, духовное развитие.



Психологическая техника, чтобы проанализировать свою жизнь / Фото Pinterest

Секторы могут меняться, в зависимости от ваших жизненных приоритетов. Также вы можете конкретизировать, например, вместо хобби написать блог или рисование.

Как провести анализ, по колесу баланса:

центр колеса – 0, последняя дуга – 10;

оцениваем по этой шкале все области (лучше выбрать разноцветные карандаши, чтобы все выглядело наглядно);

отвечайте честно, не преувеличивайте свои достижения.



Как изменить свою жизнь / Фото Pexels

После того как вы закончите, у вас будет наглядная модель, демонстрирующая состояние дел в вашей жизни. Далее нужно определить цели на будущее. То есть, ответить на вопрос: "Какой должна быть оценка этих сфер через год". Вам необязательно доводить все до 10, достаточно выбрать несколько приоритетных отраслей.

После этого составьте план действий. Например:

чтобы улучшить здоровье, я начну ходить на тренировки и спать минимум 8 часов;

дабы улучшить отношения с партнером, я буду уделять ему больше внимания.

Готово! Теперь вам гарантированно удастся улучшить свою жизнь.