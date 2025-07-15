3 пары самых модных босоножек на лето: что купить на жаркое время года

Солнечная погода побуждает нас искать открытую обувь, в которой можно комфортно пробыть весь день. Середина лета – хорошее время для того, чтобы приобрести легкую обувь на летнее время, которая пригодится до конца сезона.

Среди всех самых модных босоножек, модницы часто выбирают для себя три модели, которыми дополняют большинство своих образов, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Стилисты советуют взять эти пары на вооружение, поскольку есть все шансы на то, что они продолжат оставаться актуальными еще следующим летом.

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Вьетнамки

Пляжные вьетнамки интегрировали в гардероб всех девушек, которые смело сочетают их с любыми вещами. Благодаря этой обуви можно создать идеальный нарядный и изысканный образ. Кроме того, эта вещь хорошо подходит для отпусков и сочетаний с расслабленными шортами, футболками и рубашками.

Ring sandals

Шлепанцы с кольцом-перемычкой на большом пальце начали недавно набирать популярность. Их часто носят те, кто любит минимализм и функциональную обувь. Шлепанцы прекрасно дополняют светлые образы и уместны везде.

Кожаные шлепанцы

Модницы этим летом предпочитают комфортные вещи, поэтому выбирают для себя удобную подошву. Такие шлепанцы позволят находиться на ногах весь день и не почувствовать усталости. Хорошо стилизовать с этой обувью джинсы, юбки, шорты и даже платья.

Эти три фаворита моделей на плоской подошве позволят создать множество комфортных летних образов для долгих прогулок. Открытая обувь является достойной заменой кроссовкам или балеткам, поскольку в них совсем не будет жарко.