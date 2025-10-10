Главным желанием в осеннюю пору стала коричневая tote-bag, которую уже полюбили все инфлюенсерки, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Эта сумка является актуальной, а еще универсальной и довольно комфортной в ношении. Независимо от того, что именно вы выберете – кожу или замшу, сумка все равно будет оставаться в тренде.
Как выглядит модная сумка осени?
Сумка tote уже давно стала базовым аксессуаром. У нее простая форма, но очень функциональная. На первый план в этом сезоне вышла коричневая версия сумки, поскольку именно этот цвет является самым популярным.
Кожаная сумка хорошо сохраняет форму, выдерживает дождливую погоду и подходит к офисным образам. Замшевая же модель добавляет аутфитам определенной роскоши, особенно в сочетании с пальто или трикотажными вещами.
Девушки обожают сумку tote за ее вместительность. Внутрь легко помещается все необходимое – от ноутбука до книги, косметички или любых других вещей. Именно удобство сумки сделала ее фавориткой среди девушек, которые живут в рабочем ритме.
Выглядит сумка в коричневом цвете очень красиво и довершает базовые тренчи, изысканные пальто или стильные кожанки.
Издание Vogue Spain пишет, что этой осенью очень модными являются дармовисы – брелки к сумке. Интересные дополнения так понравились девушкам, что сейчас большинство сумок украшены именно ими, поскольку дармовисы помогают добавить каждой сумке индивидуальности.
А еще сумка-багет – извечная классика, которая снова возвращается в моду с новым размахом, поэтому на такую модель снова стоит обратить внимание.
Что еще в моде коричневого цвета осенью?
Осенью особенно популярнымиопулярными станут коричневые джинсы. Их уже активно выбирают модницы из разных стран.
Коричневые джинсы хорошо сочетаются с различными стилями одежды и обувью, предлагая многочисленные возможности для стилизации.