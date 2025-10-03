Королева Испании Летиция является любимицей миллионов женщин, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman Magazine. Ее Величество любит минималистичные наряды и охотно примеряет на себе демократичные вещи из массмаркета. Своими выходами она учит женщин, как можно эффектно выглядеть после 50 лет.

Как выглядела королева Летиция?

Супруга короля Испании надела красивую шелковую блузу с драпировкой на руках в розовом оттенке. Королева Летиция дополнила образ кожаной юбкой с разрезом. Монохромные образы всегда выглядят дорого и роскошно, поэтому Ее Величество продемонстрировала, как из базовых вещей можно создать элегантный выход.

Образ знаменитости дополнили бежевые туфли-лодочки на небольшом каблуке. Летиция довершила образ золотистыми серьгами, а волосы, как всегда, оставила волнистыми.

Королева всегда выступает за элегантность. Она носит брючные костюмы, юбки-карандаши или платья-миди. Жена короля любит порой одеть яркие вещи, чтобы освежить свой образ.

Довольно часто она появляется на публичных мероприятиях в вещах от от Zara, Massimo Dutti и Uterque. Эти наряды Летиция комбинирует с известными брендами, поддерживая испанских дизайнеров.



Красивый выход королевы Летиции / Фото Getty Images

Накануне королева Летиция продемонстрировала еще один монохромный образ, пишет Harper's Bazaar. Она надела безупречный костюм, состоящий из белого жакета и брюк, дополнив образ трендовыми туфлями Мэри Джейн с ремешками.

