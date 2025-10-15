Королева Иордании считается эталоном изысканности и элегантности. Все ее образы невероятно стильные и интересные, поэтому их сможет повторить каждая женщина. Во время своего недавнего выхода Рания продемонстрировала роскошный образ.

Каждый выход Ее Величества привлекает внимание, поскольку жена Абдаллы II постоянно демонстрирует эффектные образы, которые состоят из классических вещей гардероба, пишет 24 Канал со ссылкой на Royal News.

На встречу с Папой Римским Львом XIV в Ватикане в Апостольском Дворце, королева Рания выбрала скромный образ в одном цвете.

Как выглядела королева Рания в Ватикане?

Ее Величество надела черный приталенный жакет, который сочетала с юбкой А-силуэта. Интересной изюминкой стал черный платок с кружевом, который Рания накинула на плечи и зафиксировала с помощью тонкого золотистого пояса. Именно эта вещь добавила изысканности аутфиту.

На низ королева примерила черные туфли-лодочки интересной отделки и дополнила образ черной минималистичной сумкой с короткими ручками. Как всегда, знаменитость распустила волосы и уложила их в легкие волны, а красоту довершил ее любимый макияж в естественных тонах.

Королева Рания показывает на собственном примере, что в 55 лет можно иметь безупречный вид. Надо только научиться правильно сочетать вещи между собой.

Этой осенью модной стилизацией стал шелковый платок на талии, пишет Vogue British. Он удачно дополняет базовые образы с джинсами или брюками палаццо. Кроме того, вечной классикой остается отделка шелкового платка на шее. А для того, чтобы добавить интереса аксессуарам, то платок можно завязать даже на сумке.

Как выглядели последние образы королевы Рании?