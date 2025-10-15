Королева Йорданії вважається еталоном вишуканості та елегантності. Усі її образи неймовірно стильні й цікаві, тож їх зможе повторити кожна жінка. Під час свого нещодавнього виходу Ранія продемонструвала розкішний образ.

Кожен вихід Її Величності привертає увагу, оскільки дружина Абдалли II постійно демонструє ефектні образи, які складаються з класичних речей гардероба, пише 24 Канал з посиланням на Royal News.

Читайте також Амаль Клуні одягнула розкішну сукню з бахромою в рожевому кольорі: красиве фото

На зустріч з Папою Римським Левом XIV у Ватикані в Апостольському Палаці, королева Ранія обрала скромний образ в одному кольорі.

Як виглядала королева Ранія у Ватикані?

Її Величність одягнула чорний приталений жакет, який поєднала зі спідницею А-силуету. Цікавою родзинкою стала чорна хустка з мереживом, яку Ранія накинула на плечі та зафіксувала за допомогою тонкого золотистого поясу. Саме ця річ додала вишуканості аутфіту.

На низ королева приміряла чорні туфлі-човники цікавого оздоблення й доповнила образ чорною мінімалістичною сумкою з короткими ручками. Як завжди, знаменитість розпустила волосся та вклала його у легкі хвильки, а красу довершив її улюблений макіяж в природних тонах.

Королева Ранія показує на власному прикладі, що у 55 років можна мати бездоганний вигляд. Треба лише навчитися правильно поєднувати речі між собою.

Цієї осені модною стилізацією стала шовкова хустка на талії, пише Vogue British. Вона вдало доповнює базові образи з джинсами чи штанами палаццо. Окрім того, вічною класикою залишається оздоблення шовкової хустини на шиї. А для того, щоб додати цікавості аксесуарам, то хустинку можна зав’язати навіть на сумці.

Як виглядали останні образи королеви Ранії?