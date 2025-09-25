Королева Иордании имеет отличный вкус в одежде и всячески это демонстрирует. Рания постоянно находится в центре внимания, поэтому охотно примеряет элегантный образ, который сможет повторить каждая женщина в ее возрасте.

Во время каждого публичного выхода Ее Величество поражает красотой и изысканным стилем, поэтому обойти внимание ее образы невозможно, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу королевы Рании.

Поклонники королевской семьи всегда с особой тщательностью следят за безупречными аутфитами Ее Величества. Рания диктует тренды не только в исламской стране, но и по всему миру и является примером женщины, которая сочетает в себе сильный ум и красоту.

Находясь с рабочим визитом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке королева Рания в очередной раз продемонстрировала нежный и минималистичный образ, показывая женщинам, как можно одеваться в 55 лет?

Как выглядела королева Рания в Нью-Йорке?

Королева Рания примерила на себе двухцветную рубашку, состоящую из светло-розовых рукавов и голубой шелковой вставки на груди и в зоне воротника. Рания следит за модой, поэтому знает, что в этом сезоне популярным является бант на рубашке или галстук.

Именно поэтому королева выбрала выбор, который был украшен лентами для формирования галстука или банта. Королева решила все же оставить эту ленту не завязанной, которая скорее напоминала галстук.

Добавить образу изысканности Ее Величество решила благодаря юбке-карандашу розового оттенка в бело-желтые цветы.

Рания уложила волосы в легкие кудри и дополнила образ молочными туфлями и кремовой сумочкой. Образ с современными элементами гардероба, омолодил 55-летнюю королеву Ранию на 10 лет.

Как еще модно выглядела королева Рания?

Рания аль-Абдалла на встречу с первой леди США Меланией Трамп надела светло-желтое шелковое платье от Balenciaga, пишет издание Emirates Woman. Свой образ женщина дополнила аксессуарами: поясом, клатчем от Jacquemus и коричневыми туфлями на каблуке от Amina Muaddi.

