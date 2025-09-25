Королева Йорданії має чудовий смак в одязі та всіляко це демонструє. Ранія постійно перебуває в центрі уваги, тож залюбки приміряє елегантний образ, який зможе повторити кожна жінка у її віці.

Під час кожного публічного виходу Її Величність вражає красою та вишуканим стилем, тож оминути увагу її образи неможливо, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку королеви Ранії.

Прихильники королівської сім’ї завжди з особливою ретельністю слідкують за бездоганними аутфітами Її Величності. Ранія диктує тренди не лише в ісламській країні, але й по всьому світу та є прикладом жінки, яка поєднує в собі сильний розум та красу.

Перебуваючи з робочим візитом у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку королева Ранія вчергове продемонструвала ніжний та мінімалістичний образ, показуючи жінкам, як можна одягатися у 55 років?

Як виглядала королева Ранія у Нью-Йорку?

Королева Ранія приміряла на собі двоколірну сорочку, що складалася зі світло-рожевих рукавів та блакитної шовкової вставки на грудях та в зоні коміра. Ранія слідкує за модою, тож знає, що цього сезону популярним є бант на сорочці чи краватка.

Саме тому королева обрала вибір, який був оздоблений стрічками для формування краватки чи банта. Королева вирішила все ж таки залишити цю стрічку не зав’язаною, яка швидше нагадувала краватку.

Додати образу вишуканості Її Величність вирішила завдяки спідниці-олівцю рожевого відтінку в біло-жовті квіти.

Ранія вклала волосся в легкі кучері та доповнила образ молочними туфлями й кремовою сумочкою. Образ з сучасними елементами гардероба, омолодив 55-річну королеву Ранію на 10 років.

Як ще модно виглядала королева Ранія?

Ранія аль-Абдалла на зустріч з першою леді США Меланією Трамп одягнула світло-жовту шовкову сукню від Balenciaga, пише видання Emirates Woman. Свій образ жінка доповнила аксесуарами: поясом, клатчем від Jacquemus і коричневими туфлями на підборах від Amina Muaddi.

