Как стильно одеться в 55 лет: модную идею показала королева Рания
- Королева Рания во время визита в Нью-Йорк продемонстрировала стильный осенний образ с баклажановой блузкой и широкими темно-серыми брюками палаццо.
- Она дополнила аутфит бордовым поясом, минималистичной сумкой, цепочкой с кулоном и серьгами.
Королева Иордании находится в Нью-Йорке с рабочим визитом. Для поездки в США Рания выбрала невероятный образ, который могут повторить все женщины в 55-летнем возрасте.
Ее Величество Рания без преувеличения является одной из самых красивых и стильных королев мира, пишет 24 Канал со ссылкой на Jordan News.
Читайте также Какое платье никогда не выйдет из моды – Анджелина Джоли показывает на своем примере
За годы своей работы во дворце она не только реализовала важные социальные проекты, которые помогают иорданцам усовершенствовать систему образования и медицины. Королева Рания стала для миллионов поклонников образцом стиля. Без чрезмерной роскоши Ее Величество демонстрирует изысканные и стильные образы, которыми хочется любоваться. В Нью-Йорке Рания продемонстрировала изысканный осенний аутфит.
Как оделась королева Рания в Нью-Йорке?
Ее Величество надела блузку баклажанового оттенка, которую сочетала с широкими брюками палаццо темно-серого цвета. Изюминкой блузы стали белые рукава, которые королева оставила не заправляя.
Свой образ Рания дополнила тонким поясом бордового оттенка и стильной минималистичной сумкой того же оттенка. Она уложила волосы в любимые кудри и довершила аутфит цепочкой с кулоном и серьгами.
Собственным примером королева показывает, как можно безупречно выглядеть благодаря лишь двум классическим элементам гардероба – блузке и брюкам.
Изысканный образ королевы Рании / Фото из инстаграма королевы
Какие брюки в моде этой осенью?
- Андре Тан рекомендует на осень 2025 выбирать кожаные брюки, брюки с высокой талией, джоггеры, брюки клеш и классические темно-синие брюки.
- Каждый тип брюк имеет свои особенности: кожаные добавляют дерзости, брюки с высокой талией удлиняют ноги, джоггеры обеспечивают комфорт, брюки клеш добавляют женственности, а темно-синие классические - элегантные.