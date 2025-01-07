Омолаживающие стрижки для женщин после 50: лучшие прически на короткие волосы

Женщины после 50 лет предпочитают короткие прически. Парикмахеры советуют женщинам в старшем возрасте делать стрижки, которые не требуют дополнительной укладки и легки в уходе.

Правильная современная стрижка способна не только подчеркнуть стиль, но и омолодить, пишет 24 Канал. Благодаря короткой прическе можно удачно сделать акцент на черты лица, не акцентируя на морщинах.

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Есть несколько топовых стрижек, которые идеально подходят для женщин этой возрастной категории. Они не только красивые, но и способны визуально отминусовать несколько лет.

Классический боб с удлиненными прядями

Этот вариант стрижки является популярным благодаря тому, что из года в год не теряет своей универсальности. Особенностью стрижки является ее четкая геометрия и плавный переход длины. Удлиненные пряди волос визуально вытянут овал, поэтому прекрасно подходят для круглого и грушевидного лица. Уход за такой стрижкой является максимально легким. Нужно лишь обновлять контуры прически раз в два месяца.



Омолаживающие короткие стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Пикси

Для женщин в 50-летнем возрасте прекрасно подходит стрижка пикси. Она подходит к круглому и овальному лицу. Удлиненные пряди на макушке и короткие виски выгодно подчеркнут овал и существенно омолодят вид.



Омолаживающие короткие стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Градуированный боб

Такая стрижка подходит для женщин, которые хотят совместить базовую стрижку с современными тенденциями. Многослойность этой стрижки создает объем и динамику. Парикмахеры говорят, что прическа подходит для женщин с прямыми и волнистыми волосами. Она гармонично смотрится на круглом или квадратном лице. Легкий градуированный срез создает эффект густоты.



Омолаживающие короткие стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Каре

Для тех женщин, которые не хотят совсем коротких волос и желают оставить длину, советуем сделать классическую стрижку каре, которая выглядит молодо и элегантно. По желанию можно сделать челку. Прямая подойдет для овального лица, а косая для круглого и квадратного.



Омолаживающие короткие стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Все эти прически являются простыми в уходе и не требуют много времени для укладки. Выглядят стрижки элегантно, поэтому прекрасно подойдут для женщин после 50 лет. Все они подчеркивают естественную красоту и способны адаптироваться к индивидуальным особенностям.