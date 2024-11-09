В стальных цветах: украинка очаровала костюмом на "Мисс Вселенная-2024" – из чего он состоит

Алина Пономаренко, которая представляет Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2024" представила национальный костюм под названием "Сила земли". Наряд довольно символический, поскольку украшен символическими деталями.

Костюм символизирует святую украинскую землю, прикрытую крепкой броней, которая оберегает Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Miss Ukraine Universe.

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Конкурс "Мисс Вселенная" стартовал в Мексике. Украину там представляет 20-летняя одесситка Алина Пономаренко. В рамках конкурса проходит шоу национальных костюмов. Девушка уже показала свой наряд, который вскоре будет представлять.

Костюм украинки на "Мисс Вселенная-2024"

Замысел создателей был таким, чтобы показать, как бы выглядела Украинка, если бы была женщиной: живой, нежной, цветущей и крепкой как сталь.

Национальный костюм "Сила земли" символизирует богатую, плодовитую, святую украинскую землю, прикрытую крепкой броней, которая и оберегает Украину. Эта броня создана из несокрушимости и отваги украинских защитников и защитниц, стойкости родных, которые ждут своих сыновей, дочерей, мужчин, родителей с войны,

– говорится в заметке.

Основа костюма, а именно материал защитных лат и брони – это металлизированная серебряная искусственная кожа. Комбинезон – это принтованный бифлекс в цветочном авторском принте, расшитый шелковыми мини лепестками цветов, а также бисер, цветочные пайетки и стразы. За основу юбки взята шелковая органза.

"Цветок мака на груди – символ того, какой дорогой ценой дается нам защита нашей страны. В литературе и песнях цветок мака символизировал кровь казака, который героически погиб, защищая Украину", – объясняют создатели замысла.



Волосы Алины украшают стальные цветы. Они тоже являются достаточно символическими, поскольку в слоях украинской земли "зреют" посаженные войной "стальные цветы" – мины. Война в Украине оставит после себя много таких "цветов". Уже сегодня официальная статистика утверждает, что Украина занимает одно из самых высоких мест в мире по количеству потерь среди гражданского населения от наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов,.

Невероятный костюм украинки: смотрите фото

Известно, что наряд создавался более 2 недель, а вес костюма составляет 5 килограммов. В разработке и создании костюма участвовала большая команда MÜ Production UA: конструкторы, портнихи, мастера по работе с кожей, декораторы, иллюстратор и другие. Конкурс национальных костюмов состоится в Мексике, 14 ноября, в 20:00 (в ночь с 14 на 15 ноября в 04:00 утра по киевскому времени).