Личные цвета для 12 знаков Зодиака: что советуют носить астрологи

У каждого человека есть свой личный цвет, который сможет подчеркнуть его индивидуальность. На такую особенность редко кто обращает внимание в современном мире, поскольку в гардеробе присутствует немало различных оттенков. Но для того, чтобы привлекать успех и излучать уверенность в себе, стоит обратить внимание на свой цвет.

Каждый цвет отвечает за энергию, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life. К примеру, синий придает ощущение покоя, а красный излучает уверенность в себе. Астрологи составили список цветов, которые лучше всего подходят к каждому знаку Зодиака.

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Овен

Астрологи советуют этому знаку одевать смелый цвет, поскольку природой Овен является страстным. Красный цвет поможет продемонстрировать индивидуальность и соблазнительность.

Телец

Этот знак Зодиака не любит перемен и является достаточно упрямым. Стоит выбирать оттенки зеленого – от фисташкового до лаймового. Оттенки помогут успокоиться и создадут нежный образ на основе такого наряда.



Зеленый цвет подходит Тельцам / Фото Pexels

Близнецы

Знак Зодиака является веселым и коммуникабельным, поэтому свою жизнерадостность Близнецам стоит подчеркивать маслянисто желтым оттенком.

Рак

Раки имеют несколько специфический характер и любят вспыхивать из-за любой мелочи. Этим знакам Зодиака рекомендуется носить голубой цвет, чтобы почувствовать себя расслабленно.

Лев

Астрологи говорят, что Львы всегда хотят быть первым и проявлять себя на полную. Именно поэтому стоит выбирать оранжевый цвет, чтобы использовать свою энергию.

Дева

Девам нужно утолить свою тягу к идеальности во всем благодаря серым вещам, которые помогут внести баланс в их жизнь.

Весы

Эти знаки Зодиака любят что-то новое, не боятся экспериментов, поэтому астрологи советуют одевать розовые вещи, чтобы подчеркнуть открытость.

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Скорпион

Скорпионы всегда во всем выделяются, поэтому в одежде стоит сделать ставку на лаконичность и классику, выбрав для себя вещи черного цвета.

Стрелец

Фиолетовый цвет прекрасно подойдет для Стрельцов, которые являются жизнерадостными, коммуникабельными и зажигательными. Любые оттенки фиолетового придадут еще большей уверенности в себе.

Козерог

Козероги не сильно любят яркие цвета, но почему-то не всегда могут чувствовать себя уверенно. Чтобы исправить это, стоит добавить в гардероб синий цвет.

Водолей

Астрологи рекомендуют Водолеям сделать ставку на аквамариновый оттенок, благодаря которому они смогут увидеть себя в зеркале по-новому.

Рыбы

Рыбы являются достаточно спокойными, добрыми и умиротворенными, поэтому им рекомендуется носить голубой или лавандовый оттенок.