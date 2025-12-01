5 лучших стрижек для густых волос: ожидайте wow-эффекта

Прическа способна подчеркнуть черты лица и соответствовать стилю, поэтому нужно выбирать такую стрижку, которая хорошо подойдет к типу волос. Густые волосы дают широкое поле для экспериментов. Можно выбирать разные стрижки, которые будут хорошо держать форму.

Большинство парикмахеров для того, чтобы прическа выглядела легкой, немного прореживают волосы по длине, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Такой трюк позволяет избежать эффекта тяжелых волос и создает красивый эффект, который раскрывает естественную красоту прядей.

Для тех, кто имеет густые волосы, предлагаем посмотреть 5 лучших стрижек, которые всегда будут оставаться актуальными.

Как выглядят стрижки для густых волос?

Box bob

Это классический боб с четким срезом, который прекрасно подходит для густых волос. Пряди хорошо сохраняют форму и поддерживают естественный объем. А еще они выглядят ухоженно без лишних усилий. Стрижка хорошо подчеркивает линию челюсти, открывает лицо и добавляет образу сдержанности.



Прическа для густых волос / Фото Cosmopolitan

Длинная многослойная стрижка

Стрижка с многослойными прядями идеально подходит для тех, кто не хочет расставаться с длиной, при этом имеет желание, чтобы прическа была легкой. Такая стрижка сделает волосы живым и подвижным, а еще создаст эффект здоровых и ухоженных прядей.

Hush cut

Эта стрижка сочетает в себе легкие слои и мягкие линии. Густые волосы уже не выглядят такими плотными и имеют естественный вид.



Прическа для густых волос / Фото Cosmopolitan

Итальянский боб

Прическа является современной версией классического боба. Она имеет легкую градуировку, естественный объем и подвижные кончики, поэтому стрижка становится неприхотливой в уходе. Именно этот вариант прически прекрасно подходит для густых волос, придавая им правильную форму.

Стрижка в стиле Рэйчел из "Друзей"

Легендарная стрижка Дженнифер Энистон – хороший пример многослойной техники для густых волос. Мягкая градуировка вокруг лица и подвижные пряди выглядят свежо и стильно.

Для тех, кто хочет создать модную прическу, издание Vogue советует обратить внимание на бикси, которая будет популярной в 2026 году. Эта прическа является миксом боба и пикси, и была популярной в 90-х годах. Стрижка подходит женщинам всех возрастов, легкая в уходе и не требует сложного стайлинга, обеспечивая обновленный, но не радикальный вид.

Какие еще есть интересные новинки о стрижках?