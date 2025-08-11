После 55 лет большинство женщин выбирают для себя прически, которые являются легкими и простыми в уходе и не требуют много времени для укладки. Стилисты уже давно определили несколько лучших причесок для женщин старшего возраста, которые позволят им выглядеть молодо и свежо.

Красивая стрижка способна визуально убрать несколько лишних лет, пишет 24 Канал. В силу возраста на лице и шее уже значительно заметны морщины, а правильно выбранная прическа поможет все скрыть.

Читайте также Как в 50 лет молодо выглядеть: суперовые стрижки на короткие волосы

Какую стрижку сделать после 55 лет?

Пикси

Стрижка является удачной для всех женщин в старшем возрасте. По словам парикмахеров, она придает объема тонким волосам, делая образ моложе и современнее. Прическа является короткой, поэтому не требует сложной укладки. Пикси хорошо смотрится с сединой, или светлым оттенком волос.



Омолаживающие стрижки после 55 лет / Фото Pinterest

Гарсон

Прическа идеально подойдет женщинам после 55 лет, потому что выглядит аккуратно, элегантно и ухоженно. Парикмахеры советуют делать стрижку женщинам с прямыми и волнистыми волосами. Чтобы сделать вид более свежим, можно сделать мелирование.



Омолаживающие стрижки после 55 лет / Фото Pinterest

Градуированный боб

Эта стрижка подойдет тем женщинам, которые хотят сохранить длину. Благодаря градуированным слоям в зоне макушки можно добавить желаемого объема, а удлиненные передние пряди прекрасно визуально вытягивают лицо. Стрижка подходит всем и хорошо подходит для тонких и густых волос.



Омолаживающие стрижки после 55 лет / Фото Pinterest

К слову, рекомендуется избегать очень темных оттенков для окрашивания волос после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины; светлые оттенки омолаживают.