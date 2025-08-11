Після 55 років більшість жінок обирають для себе зачіски, які є легкими та простими в догляді та не потребують багато часу для укладання. Стилісти вже давно визначили кілька найкращих зачісок для жінок старшого віку, які дозволять їм виглядати молодо та свіжо.

Красива стрижка здатна візуально прибрати кілька зайвих років, пише 24 Канал. Через вік на обличчі та шиї вже є значно помітними зморшки, а правильно вибрана зачіска допоможе все приховати.

Яку стрижку зробити після 55 років?

Піксі

Стрижка є вдалою для всіх жінок у старшому віці. За словами перукарів, вона надає об’єму тонкому волоссю, роблячи образ молодшим та сучаснішим. Зачіска є короткою, тому не потребує складної укладки. Піксі гарно виглядає з сивиною, чи світлим відтінком волосся.



Гарсон

Зачіска ідеально підійде жінкам після 55 років, бо виглядає акуратно, елегантно та доглянуто. Перукарі радять робити стрижку жінкам з прямим та хвилястим волоссям. Щоб зробити вигляд свіжішим, можна зробити мелірування.



Градуйований боб

Ця стрижка підійде тим жінкам, які хочуть зберегти довжину. Завдяки градуйованим шарам в зоні маківки можна додати бажаного об’єму, а подовжені передні пасма чудово візуально витягують обличчя. Стрижка пасує всім та добре підходить для тонкого і густого волосся.



До слова, рекомендовано уникати дуже темних відтінків для фарбування волосся після 40 років, оскільки вони підкреслюють зморшки; світлі відтінки омолоджують.