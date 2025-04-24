Когда в мае надо сменить прическу, а когда – нельзя: лунный календарь стрижек

Многие девушки перед тем, как записаться на стрижку, обращают свое внимание на лунный календарь. Именно он помогает определить удачные и плохие дни для манипуляций с волосами. Чтобы понять, когда именно надо сменить прическу, советуем выбрать удачный день для похода к парикмахеру.

Лунный календарь имеет заметное влияние на различные звенья, пишет 24 Канал. Это касается не только дел, садоводства, покупок, но и даже стрижек. Если выбрать правильный день, то это может привлечь в жизнь хорошие события и обойти время, когда стрижка может принести проблемы.

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Календарь стрижек заметно влияет на жизнь человека, поэтому на него следует обращать особое внимание.

По лунному календарю на май 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 3 мая и 5 – 11 мая;

: 1 – 3 мая и 5 – 11 мая; Полнолуние : 12 мая;

: 12 мая; Убывающая Луна : 13 – 19 мая и 21 – 26 мая;

: 13 – 19 мая и 21 – 26 мая; Новолуние: 27 мая.

Благодаря влиянию Луны люди определяют свою судьбу, влияют на улучшение настроения и даже привлекают в жизнь хорошие события. Мы определили хорошие и плохие дни для стрижки волос, ухода за ними и окрашивания.

1 мая – стрижка сделает волосы густыми и здоровыми.

2 мая – если ваши волосы ослаблены и ломкие, стрижка поможет их оздоровить.

3 мая – благоприятный день для укорачивания волос, полученным результатом вы будете очень довольны.

4 мая – удачный день для смены имиджа. Новой стрижкой вы привлечете в свою жизнь любимого человека.

5 мая – стрижка принесет счастье и уверенность в себе. Если вы планируете масштабные изменения в жизни, то рекомендуется коротко стричь волосы.

Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.

6 мая – если вы подстрижете свои волосы в этот день, то автоматически уменьшите шансы на успех.

7 мая – неудачный и неблагоприятный день для стрижки. Запланируйте поход к парикмахеру на более благоприятное время.

8 мая – удачный день для смены имиджа, окрашивание волос и оздоровление шевелюры.

9 мая – стрижка сорвет все запланированные деловые и личные планы и помешает осуществить задуманное.

10 мая – благоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

11 мая – новая стрижка привлечет внимание противоположного пола и подарит вам красоту.

12 мая – чтобы не укоротить успех, не стригите волосы очень коротко.

13 мая – хороший день для стрижки. После похода в парикмахерскую, ваши волосы станут гуще и блестяще.

14 мая – эти сутки неудачные для стрижки, поэтому перенесите поход к парикмахеру на другой день.

15 мая – после стрижки волосы будут непослушными и быстро потеряют объем, поэтому рекомендовано перенести поход к парикмахеру на другой день.

16 мая – рекомендуется перенести стрижку, иначе после смены имиджа волосы начнут сечься и выпадать.

17 мая – хороший день для стрижки. Новая прическа будет нравиться не только вам, но и всем вокруг.

18 мая – если вы давно хотели кардинально изменить свой имидж – сегодняшний день этому идеально способствует. Вы будете довольны видом в зеркале.

19 мая – если вы хотите отрастить длину волос, то этот день этому идеально способствует, ведь после стрижки волосы будут очень быстро расти.

20 мая – стрижка в этот день подарит вам энергию, достаток и новых друзей.

21 мая – если укоротить волосы в этот день, то существует вероятность притянуть финансовые проблемы.

22 мая – стрижка, сделанная в этот день, спровоцирует понижение вашей физической силы и работоспособности.

23 мая – новая прическа будет способствовать налаживанию личных отношений с близкими.

24 мая – стрижка, сделанная сегодня, будет вам к лицу. Также в этом вы убедитесь благодаря комплиментам от окружающих.

25 мая – если вы хотите укрепить волосы и побороть их ломкость, то дата является благоприятной для любых манипуляций.

26 мая – красьте локоны, стригите волосы, делайте челку. Любые изменения пойдут на пользу.

27 мая – стрижкой в этот день вы привлечете не только новые знакомства в свою жизнь, но и она положительно повлияет на ваш внутренний настрой.

28 мая – у кого волосы тусклые и сухие, то стрижка сегодня им поможет.

29 мая – если постричься в этот день, то в течение всего месяца вас будет радовать послушность вашей прически и ее красивый вид.

30 мая – нейтральный день для смены имиджа, стрижка не принесет положительных или отрицательных изменений в жизни.

31 мая – новая стрижка привлечет внимание противоположного пола, но не нужно стричься слишком коротко.