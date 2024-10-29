От пауков до змей и призраков: маникюр на Хэллоуин, который стоит сделать

Независимо от того –празднуете вы Хэллоуин или нет, необычный и даже несколько устрашающий маникюр почему-то хочется на своих ногтях в преддверии мистического праздника. Если же вы собираетесь на вечеринку, то без стильного дизайна не обойтись.

К традиционным цветам относится черный, оранжевый и красный, пишет Marie Claire. Покрыть все ногти однотонным лаком – это вариант для тех, кто не любит рисунков на ногтях. Во всех остальных случаях советуем вдохновиться интересной подборкой маникюра, которые надо создать накануне Хэллоуина.

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Пауки

Несмотря на то, что Хэллоуин у нас ассоциируется сначала с привидениями и тыквами, без пауков в этот праздник не обойтись. Советуем нарисовать паучков на каждом ногте или только одного, но большого, на одном из ногтей.



Эффектный маникюр на Хэллоуин / Фото Pinterest



Интересный маникюр на Хэллоуин / Фото Pinterest

Змеи

2025 год пройдет под покровом Змеи, поэтому можете на Хэллоуин испытать на себе дизайн, который точно будет в моде в начале нового года.



Эффектный маникюр на Хэллоуин / Фото Pinterest

Призраки

Минималисты могут создать на одном ногте силуэт призрака, чтобы маникюр был страшным, но и пригодным на каждый день. Другие ногти можно разрисовать всеми другими элементами, которые присущи Хэллоуину.



Интересный маникюр на Хэллоуин / Фото Pinterest



Эффектный маникюр на Хэллоуин / Фото Pinterest

Капли крови

Объемный дизайн на ногтях в виде кровавых капель станет идеальным вариантом для мистического Хэллоуина.



Интересный маникюр на Хэллоуин / Фото Pinterest

Маникюр на Хэллоуин уже давно перестал быть исключительно готическим. Он может быть ярким, несколько лаконичным или с эффектным декором. Ногти же могут быть как длинными, так и короткими. Ориентируйтесь только на собственные предпочтения.