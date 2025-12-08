Как с Pinterest: 5 роскошных вариантов маникюра на Новый Год

Готовясь к Новому году стоит позаботиться обо всем – от выбора платья до подбора аксессуаров, прически, макияжа и маникюра. Для праздника женщинам хочется выбрать что-то ярче, кроме базовых оттенков, поэтому далее расскажем, какой маникюр сделать к 2026 году.

Сочные оттенки лака и интересные эффекты идеально дополняют вечерние наряды и оживят стиль, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Стилисты рассказали об интересных трендах, которые подойдут любой длине ногтей.

Какой маникюр сделать на Новый год?

Блестки

Праздничный сезон является лучшим для добавления блесток на ногтях. Такой маникюр напоминает классические новогодние украшения, которые придадут образу элегантности. Вариантов может быть множество – от мелкого и утонченного блеска.

Бархатный маникюр

Бархатный эффект остается фаворитом уже несколько месяцев и уверенно держится в топе зимних трендов. На праздники идеально подойдут глубокие зеленые, насыщенные золотистые или холодные голубые оттенки.

Маникюр "пряничное латте"

Это теплый вариант коричневого маникюра с мягким красно-оранжевым подтоном. Он выглядит празднично и элегантно. Оттенок хорошо сочетается с классическим глянцем или хромовым или блестящим покрытием. Такой маникюр создаст атмосферу праздника и уюта.

Ярко-красный

На Новый год можно сделать красивый ягодный маникюр. Он насыщенный, праздничный и станет хорошей альтернативой привычной классике. Яркие ногти хорошо будут смотреться в паре с помадой того же оттенка.

Бежевые ногти

Даже нюдовый маникюр можно сделать на празднование Нового года. Это минималистичный, естественный и элегантный вариант. Ухоженные натуральные ногти имеют красивый вид.

А еще в тренде на Новый год 2026 – маникюр с бархатным стеклянным дизайном, созданный металлическим гель-лаком в технике "кошачий глаз", пишет Real Simple. Популярные цвета: глубокий зеленый, багровый, бежевый, нежно-розовый, ледяной голубой и шоколадный оттенки.

Какой еще маникюр популярен?