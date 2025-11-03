В осеннюю пору мы больше любим коричневые, серые, бордовые или сливовые цвета на ногтях, но и сдержанные оттенки и минималистичный маникюр остаются в тренде, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Понять, какой именно маникюр в моде в этом сезоне очень просто – достаточно лишь открыть инстаграм или Pinterest.

Как выглядит модный маникюр на осень?

Сначала начнем с формы ногтей. В этом сезоне возвращается популярность на квадратные ногти в стиле 90-х годов. Теперь вместо любимой миндалевидной формы можно попробовать четкую геометрию.

Неизменной классикой является французский маникюр. Это единственный дизайн, который сохраняет свою популярность еще с 90-х годов. Актуальны ногти с нюдовой базой и белыми полосками на кончиках. И для тех, кто любит эксперименты – предлагаем нестандартный френч с двухцветным сочетанием лаков.

Не обойтись нам осенью без коричневых оттенков, которые составляют основу трендового маникюра на осень. Выберите для себя цвет молочного шоколада или насыщенно коричневый оттенок.

На короткие ногти идеально подойдет бордовый цвет. Такой глубокий цвет хорошо подходит к коротким ногтям, когда хочется их выделить благодаря оттенку, а не длине.

Довольно интересным дизайном ногтей является хромированные французские кончики. Можно выбрать серебристый или золотистый оттенок.

Для девушек, которые всегда ищут для себя интересные идеи маникюра, предлагаем присмотреться к абстрактным линиям поверх яркой базы. Такие ногти выглядят достаточно футуристично.

Современный осенний маникюр не обходится и без короткого квадрата. Такие ухоженные ногти с базовым покрытием выглядят элегантно и дорого.

Любительницы нежного нюдового маникюра могут выбрать для себя полупрозрачный розовый лак, напоминающий блеск для губ. Он выглядит на ногтях незаметно, но создает эффект ухоженности.

К трендовому маникюру на осень стоит добавить еще и мыльный маникюр, который добавляет ногтям свежести.

Какой еще маникюр сейчас в тренде?

Издание In Journal пишет, что этой осенью в моду входит шифоновый маникюр. Идея заключается в том, чтобы нанести на ногти один или два тонких слоя полупрозрачного нейтрального лака, а сверху покрыть глянцевым лаком с едва заметными молниями.

Мастера чаще всего используют светло-розовый, бежевый или молочно-белый лак.

Какой цвет маникюра осенью является самым популярным?