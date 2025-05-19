Трендовые джинсы на лето 2025: без них модницами не обойтись

Девушки любят красиво одеваться, впрочем среди всех возможных фасонов брюк, джинсы занимают особое место. Теперь вместо одной пары модницы могут добавлять немало других стильных варианитов.

Диапазон моделей колеблется от прямых классических джинсов – до экстрабольших и мешковатых, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. По версии инфлюенсерок, в моде будет несколько фасонов джинсов, поэтому советуем обратить внимание именно на них.

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Прямые джинсы с подкатами

Свободные прямые джинсы с подкатами в светло-голубом цвете в этом году очень популярны. Носите их с черным свитшотом, черными мокасинами и плетеной сумкой.

Классические прямые синие джинсы с прямыми брюками

Эти джинсы являются достаточно универсальными, поэтому в них уместно пойти на прогулку по парку или на званый ужин в ресторан. Плюсом этих джинсов является то, что они никогда не надоедят. Стилизовать их можно с джинсовыми рубашками, жакетами и красивыми замшевыми лоферами.

Длинные джинсы

Удлиненные джинсы прекрасно вытягивают силуэт и добавляют несколько сантиметров роста. Можно носить с кроссовками или туфлями на каблуках. Главное – подобрать модель, которая вам подходит.

Белые джинсы

Лето – идеальная пора для ношения светлых джинсов, которые прекрасно освежают городские образы. Можно создавать монохромные аутфиты, или сочетать с контрастными вещами – лакированной коричневой курткой или плюшевой сумкой.

Черные джинсы с высокой талией

Такие джинсы в тандеме с любым верхом станут хорошим сочетанием на летнее время. Стилисты советуют дополнять образ поясом, украшениями и остроносыми туфлями.

Экстрабольшие джинсы

Джинсы этого фасона должны быть не просто мешковатыми, а иметь преувеличенный силуэт и напоминать брюки палаццо.

Кроме джинсов, советуем обратить внимание на модные брюки этого лета. В представленной подборке – интересные варианты, которые идеально сочетаются с блузами, рубашками, лонгсливами, майками или футболками.