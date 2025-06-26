Стильные сумки на лето, которые добавят образам шика

Красивые сумки способны идеально дополнить образ. На своих примерах модницы показывают, что с ними не захочется расставаться все лето. Несколько выбранных аксессуаров прекрасно подойдут под любые образы.

Сумка способна полностью изменить летний образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Они создают расслабленный вайб и полностью погружают в летнюю атмосферу, поскольку легкие, акцентные и прекрасно подходят на теплое время года.

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Плетеные сумки

Сумка из рафии с дополнительными минималистичными деталями – мастхэв на летнее время. Эту сумку девушки сочетают с белой рубашкой, шортами, платьями, сандалиями и кроссовками. Сумка позволяет почувствовать себя как где-то на отдыхе.

Белые кожаные сумки

К классике принадлежит черная сумка, но и белая не отстает от трендов. Кроме того, она прекрасно ассоциируется с теплым сезоном. Белый цвет удачно освежает любые выходы. Носить сумку можно на свидание, вечеринки или деловые встречи. Хорошо сочетается аксессуар с платьем, льняными костюмами или джинсами.

Яркая акцентная сумка с яркими акцентами

Добавьте немного цвета к своим летним образам. Выбирайте розовую, салатовую, красную или голубую сумку. Оно точно оживит любой базовый аутфит.

Сумка-кроше

Обращайте внимание в этом сезоне на вязаную сумку в эстетике бохо. Она легкая, расслабленная и помещает все необходимое для летних будней.

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