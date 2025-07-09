Самые модные цвета этого сезона: не пропустите тренды лета 2025
- Масляный желтый, шоколадный, небесно-голубой, розовый, и все оттенки зеленого являются модными цветами лета 2025 года.
- Небесно-голубой и зеленый цвета стоит использовать не только в одежде, но и добавлять к образу через аксессуары.
Именно летом наступает отличное время, чтобы поэкспериментировать с гардеробом. Стоит попробовать не только новые фасоны, но и примерить разные цвета.
В этом году в моде совершенно неожиданные оттенки. Некоторые из этих цветов уже активно используют модницы и делятся этими образами в Instagram, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Масляный желтый
Именно масляный желтый можно назвать главным трендом лета 2025 года. Он стал отличной альтернативой привычному бежевому.
Шоколадный
Шоколадный сместил с пьедестала черный. Неудивительно, ведь именно этот оттенок прекрасно подходит под загорелую кожу.
Небесно-голубой
В базовую капсулу обязательно стоит добавить рубашку небесно-голубого цвета. Ведь она станет прекрасным дополнением многих образов.
Розовый
Именно розовый является синонимом летних закатов солнца. Не зря в моду вошел нежный оттенок этого цвета.
Зеленый
Трендовыми являются все оттенки зеленого. Не бойтесь добавить в гардероб много этого цвета. Хорошо будут смотреться вещи в оттенках от нежного фисташкового до насыщенного травяного.
Обратите внимание! В этом году небесно-голубой и зеленый являются трендами не только в одежде. Модными также являются аксессуары в этих цветах.