В 2025 году трендовыми становились абсолютно разные виды маникюра. В моде были как смелые объемные композиции со многими деталями, так и минималистичные дизайны.

В июле трендовым стал совершенно неожиданный цвет маникюра. Он имеет поэтическое название – nightshade, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какого цвета маникюр сейчас в моде?

Nightshade – насыщенно сливовый цвет, иногда он встречается под названием "баклажановый". Почему-то считается, что этот оттенок больше подходит для осени. Однако на самом деле это не так, nightshade – является прекрасным выбором для лета.

Именно такой цвет хорошо подойдет тем, кто обожает темные цвета и не любит эксперименты. Также стоит отметить, что nightshade станет равноценно хорошим выбором как для коротких, так и длинных ногтей.

Особенно стильный вид имеет nightshade на контрасте со светлыми оттенками. Также хорошо этот цвет будет комбинироваться: