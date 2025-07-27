Самый трендовый принт лета: этот маникюр покорил сердца мировых звезд
- Легендарный принт для маникюра polka dot стал модным трендом этого лета, его уже используют мировые звезды.
- Этот дизайн легко выполнить, он подходит для разных стилей.
В этом году в моду вошел легендарный принт для маникюра. Такой дизайн уже успели примерить мировые звезды. Они выбрали для себя различные вариации знаменитых polka dot nails.
То есть, в моду вошли легендарные ногти в горошек. Этот маникюр идеально вписывается в трендовую сейчас ретро-эстетику, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Что такое Polka Dot?
Polka Dot – принт, состоящий исключительно из точек, которые могут быть размещены различным образом. Вариации такого маникюра можно было заметить у Дуа Липы, Хейли Бибер и Сабрины Карпентер.
Популярность этого дизайна довольно легко объясняется. Ведь такой принт выполнить довольно легко. К тому же маникюр в горошек будет уместным при совершенно разных обстоятельствах.
Выполнить polka dot можно и без визита в салон. Для этого даже не нужно использовать гель-лак.
Преимущества polka dot:
- легко выполняется;
- подходит под любой стиль;
- этот принт является хорошей основой для создания различных композиций;
- не надоедает.
Как сделать polka dot самостоятельно с помощью обычного лака:
- сделайте гигиенический маникюр: аккуратно подпилите ногти и отодвиньте кутикулу;
- нанесите "основной" лак (этот цвет будет фоном);
- если есть необходимость, нанесите лак несколько раз, чтобы цвет был более насыщенным;
- дождитесь пока основа высохнет и начинайте наносить принт с помощью лака другого цвета;
- принт можно нанести с помощью dotting tool – специального инструмента с круглым наконечником;
- когда принт высохнет, покройте ногти финишем (закрепителем).