Красивые волосы – это в первую очередь здоровые волосы. Недостаточное количество некоторых витаминов в организме может повлиять на их состояние. Именно поэтому необходимо своевременно проходить осмотр у терапевта, чтобы исключить этот фактор, пишет 24 Канал со ссылкой на трихолога.

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Сушить волосы феном

После мытья, волосы нужно сушить феном. Важно делать это аккуратно. Воздух, что выдает фен, должен быть теплый, избегайте максимальных температур, если не хотите повредить волос.



Можно ли спать с распущенными волосами / Фото Pexels

Обратите внимание! Фен должен быть качественным. При этом, необязательно использовать профессиональное устройство.

Используйте только качественные расчески

Расческу надо выбирать по функционалу, а не внешнему виду. Важно понимать, что это должна быть вещь, которая подбирается индивидуально. В частности, с учетом густоты и длины волос.

Используйте термозащиту

Даже если вы просто сушите волосы феном, предварительно наносите термозащиту. Более того, это средство стоит использовать летом. Таким образом, вы сможете защитить волосы от воздействия палящего солнца.



Какие средства для волос нужно использовать обязательно / Фото Pexels

Заметьте! Термозащита может быть в формат спрея или крема.

Не спите с распущенными волосами

Сейчас соцсети предлагают нам много вариантов как уложить волосы перед сном. Однако на самом деле для этого ненужно использовать спецсредства. Достаточно лишь на ночь заплести волосы в косу.

Подберите домашний уход за волосами

Обратитесь к специалисту, чтобы подобрать качественный уход. Он не должен быть дорогим, главное, чтобы эта косметика подходила под ваш тип волос.



Надо ли сушить волосы феном / Фото Pexels

Важно! Не пытайтесь использовать уход, который подобрали для кого-то другого. Средство должно соответствовать именно вашему запросу, состоянию волос и образу жизни.