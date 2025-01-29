Гарне волосся – це в першу чергу здорове волосся. Недостатня кількість деяких вітамінів у організмі може вплинути на їх стан. Саме тому необхідно своєчасно проходити огляд у терапевта, щоб виключити цей фактор, пише 24 Канал з посиланням на трихолога.

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Як покращити стан волосся вдома

Сушити волосся феном

Після миття, волосся потрібно сушити феном. Важливо робити це акуратно. Повітря, що видає фен, має бути тепле, уникайте максимальних температур, якщо не хочете пошкодити волосину.



Чи можна спати з розпущеним волоссям / Фото Pexels

Зверніть увагу! Фен має бути якісним. При цьому, необов'язково використовувати професійний пристрій.

Використовуйте тільки якісні гребінці

Гребінець треба обирати за функціоналом, а не зовнішнім виглядом. Важливо розуміти, що це має бути річ, яка підбирається індивідуально. Зокрема, з урахуванням густоти та довжини волосся.

Використовуйте термозахист

Навіть, якщо ви просто сушите волосся феном, попередньо наносьте термозахист. Щобільше, цей засіб варто використовувати влітку. Таким чином, ви зможете захистити волосся від впливу палючого сонця.



Які засоби для волосся потрібно використовувати обов'язково / Фото Pexels

Зауважте! Термозахист може бути в формат спрею або крему.

Не спіть з розпущеним волоссям

Зараз соцмережі пропонують нам багато варіантів як укласти волосся перед сном. Однак насправді для цього непотрібно використовувати спецзасоби. Достатньо лише на ніч заплести волосся у косу.

Підберіть домашній догляд

Зверніться до спеціаліста, аби підібрати якісний догляд. Він не має бути дорогим, головне, аби ця косметика підходила під ваш тип волосся.



Чи треба сушити волосся феном / Фото Pexels

Важливо! Не намагайтесь використовувати догляд, який підібрали для когось іншого. Засіб має відповідати саме вашому запиту, стану волосся і способу життя.