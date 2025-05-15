Как пахнуть дорого: 5 мужских парфюмов с дорогим шлейфом
- Статья описывает пять мужских парфюмов с дорогим шлейфом: Maison Margiela Replica Jazz Club, Burberry Hero, Dior Eau Savage, Ralph Lauren Polo Black, Hugo Boss Boss Bottled Night.
- Каждый из парфюмов имеет уникальные ноты, которые подчеркивают индивидуальность и создают ощущение роскоши.
Некоторые мужские духи способны не только подчеркнуть индивидуальность, но и окутать аурой роскоши и дорогого статуса. Чтобы добавить в мужскую коллекцию уникальный парфюм, советуем обратить внимание на изысканные запахи, которые имеют невероятный шлейф.
Специалисты говорят, что некоторые ароматы являются настоящей жемчужиной, поэтому на них надо обратить особое внимание, пишет 24 Канал. Композиции запахов настолько качественно между собой переплелись, что каждая нота действительно находится на своем месте и пахнет довольно дорого.
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Maison Margiela Replica Jazz Club
Этот аромат относится к группе кожаных. Верхние ноты состоят из розового перца, нероли и лимона. Средние ноты наполнены ромом, маслом яванского ветивера и мускатным шалфеем. Базовые ноты окутаны листом табака, стручком ванили и стираксом.
Духи для мужчин, которые дорого пахнут / Фото Pinterest
Burberry Hero
Запах принадлежит к ароматам древесные пряные. Парфюм был выпущен в 2022 году. Верхние ноты состоят из иголок сосны и олибанума. Ноты сердца окутаны бензоином и ладаном, а базовые ноты – атласным и гималайским кедром.
Духи для мужчин, которые дорого пахнут / Фото Pinterest
Dior Eau Savage
Этот парфюм окутан нотами лимона, бергамота, базилика, розмарина и тмина. Далее аромат наполняет жасмин, кориандр, гвоздика, пачули, корень ириса, сандал, роза и лаванда. Завершает аромат запах дубового мха, ветивера, мускуса и амбры.
Духи для мужчин, которые дорого пахнут / Фото Pinterest
Ralph Lauren Polo Black
Элитный парфюм имеет древесные и фужерные ноты. Начальная нота состоит из замороженного манго и шалфея, ноты сердца открываются гедионом и сладким ликером, а конечная нота – бобами тонка, мокрой древесиной, пачулями и сандалом.
Духи для мужчин, которые дорого пахнут / Фото Pinterest
Hugo Boss Boss Boss Bottled Night
Запах начинается с аромата березы и болгарской розы. Далее ноты сердца наполнены кардамом и фиалкой, а конечную ноту довершает древесный аккорд и мускус.
Духи для мужчин, которые дорого пахнут / Фото Pinterest
Недавно мы рассказывали о 5 мужских парфюмов, которые сведут с ума девушек. Каждый аромат имеет уникальную композицию с сочетанием цитрусовых, древесных и пряных нот, что делает их привлекательными как для мужчин, так и для женщин, которые ищут подарок.