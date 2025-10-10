Аромат – это первое, что мы чувствуем еще до разговора и прикосновений. Запах не только способен запомниться навсегда, но и вызвать определенные воспоминания или даже желание быть рядом еще ближе. Есть несколько мужских духов, которые с первых нот способны очаровать.

Духи наделяют уверенностью в себе, а также вызывают магнетический шлейф в воображении, даже когда человека нет рядом, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Для тех, кто выбирает мужчине духи на подарок, советуем обратить внимание на несколько лучших ароматов.

Читайте также 6 духов-афродизиаков, запах которых никогда не забудут

Какие мужские духи имеют хороший запах?

TOM FORD, BOIS PACIFIQUE

В композиции присутствует соленая амбра, перченый ладан, ирис и куркума. Такой аромат подойдет для мужчины с харизмой.



Лучшие духи для мужчин / Фото Pinterest

CHRISTIAN LOUBOUTIN, FÉTICHE LE SANTAL

Аромат наполнен инжиром и сандалом, который добавляет запаху брутальности. Парфюм же очень соблазнительным и запомнится всем надолго.



Лучшие духи для мужчин / Фото Pinterest

ARMANI, STRONGER WITH YOU

Это один из самых сексуальных мужских ароматов класса люкс. В композиции присутствует дымная ваниль и смолистые и кожаные оттенки. Далее довершают аромат обожженные каштаны, горький перец и лаванда. Парфюм оставляет гипотетический шлейф в памяти всех, кто его почувствовал.



Лучшие духи для мужчин / Фото Pinterest

Astrophil & Stella, Mon Santal

В этом аромате присутствует современная интерпретация сандала – нежная, пудровая и с характером. Древесина с нотами ванили переплетается с кардамоном и розовым перцем, а ревень добавляет контраста аромату.



Лучшие духи для мужчин / Фото Pinterest

AMOUAGE, OPUS XIV ROYAL TOBACCO

Запах этого парфюма еще долго витает в воздухе. Композиция достаточно глубокая, табачная и смолистая. Парфюмеры говорят, что этот запах невозможно забыть.



Лучшие духи для мужчин / Фото Pinterest

Какие ароматы вызывают привыкание?