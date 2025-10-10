5 мужских духов, которые легко вскружат голову: ароматы, перед которыми трудно устоять
- Среди мужских парфюмов, которые завораживают с первых нот, есть TOM FORD, BOIS PACIFIQUE с соленой амброй и перченым ладаном.
- CHRISTIAN LOUBOUTIN, FÉTICHE LE SANTAL сочетает инжир и сандал для брутального и соблазнительного аромата.
Аромат – это первое, что мы чувствуем еще до разговора и прикосновений. Запах не только способен запомниться навсегда, но и вызвать определенные воспоминания или даже желание быть рядом еще ближе. Есть несколько мужских духов, которые с первых нот способны очаровать.
Духи наделяют уверенностью в себе, а также вызывают магнетический шлейф в воображении, даже когда человека нет рядом, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Для тех, кто выбирает мужчине духи на подарок, советуем обратить внимание на несколько лучших ароматов.
Какие мужские духи имеют хороший запах?
TOM FORD, BOIS PACIFIQUE
В композиции присутствует соленая амбра, перченый ладан, ирис и куркума. Такой аромат подойдет для мужчины с харизмой.
CHRISTIAN LOUBOUTIN, FÉTICHE LE SANTAL
Аромат наполнен инжиром и сандалом, который добавляет запаху брутальности. Парфюм же очень соблазнительным и запомнится всем надолго.
ARMANI, STRONGER WITH YOU
Это один из самых сексуальных мужских ароматов класса люкс. В композиции присутствует дымная ваниль и смолистые и кожаные оттенки. Далее довершают аромат обожженные каштаны, горький перец и лаванда. Парфюм оставляет гипотетический шлейф в памяти всех, кто его почувствовал.
Astrophil & Stella, Mon Santal
В этом аромате присутствует современная интерпретация сандала – нежная, пудровая и с характером. Древесина с нотами ванили переплетается с кардамоном и розовым перцем, а ревень добавляет контраста аромату.
AMOUAGE, OPUS XIV ROYAL TOBACCO
Запах этого парфюма еще долго витает в воздухе. Композиция достаточно глубокая, табачная и смолистая. Парфюмеры говорят, что этот запах невозможно забыть.
Какие ароматы вызывают привыкание?
Специалисты рассказали о несколько запахов, к которым постоянно обращаются женщины. В список парфюмов входит: Carolina Herrera Good Girl, Yves Saint Laurent Black Opium, Givenchy L'Interdit, Montale Sweet Vanilla и Babycat Raw Bourbon Yves Saint Laurent.
Эти духи включают ноты миндаля, туберозы, жасмина, ванили, кофе и специй, что делают их многослойными и стойкими.
